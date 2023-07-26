«Зенит» обновил последний рубеж

ФК «Зенит» нынешним летом активен на трансферном рынке как никогда. Вчера клуб объявил о подписании контракта с новым вратарем: команду пополнил Денис Адамов из «Сочи». В обратном направлении — из «Зенита» в «Сочи» — проследовал на правах аренды коллега по амплуа Никита Гойло. Еще у клуба есть голкиперы Александр Васютин и Михаил Кержаков, который в последнее время закрепился на позиции «первого номера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Наверное, ни одна линия «Зенита» не подвергалась такой трансформации, как вратарская. Даже удивительно, как команда выигрывает чемпионат за чемпионатом, не имея явного «первого номера». Конечно, сейчас таковым можно назвать Михаила Кержакова. Тем более что он поднял свои акции в матче за Суперкубок России, когда, благодаря его спасениям, команда выиграла титул в серии послематчевых пенальти против ЦСКА, ворота которого защищал 37-летний Игорь Акинфеев. Кержакову — 36 лет. И, такое ощущение, ему все время ищут замену. Или хотя бы достойного конкурента. Однако, когда начинается сезон, все равно возвращаются к кандидатуре ветерана.

Интересно, что Дениса Адамова уже приглашали в «Зенит» три года назад. Тогда он даже приехал на медосмотр, успешно его прошел и ждал звонка от руководителей петербургской команды. Но не дождался. Выяснилось, что клубы не договорились по трансферной сумме. Позвонил Адамову только тренер «Зенита» Сергей Семак, чтобы сказать, что он никак не может повлиять на ситуацию.

С 2021 года Адамов защищал цвета «Сочи». С этим клубом «Зениту» проще договариваться: руководителей — Бориса Ротенберга, президента «Сочи», и Алексея Миллера, патрона «Зенита» — связывают не только приятельские, но и деловые отношения. В свое время петербургский клуб отправил на берега Черного моря «опального» форварда Александра Кокорина. Потом из «Сочи» в «Зенит» приехал колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Накануне этого сезона сине-бело-голубые приобрели у сочинского клуба полузащитника Александра Коваленко. И вот теперь — 25-летнего голкипера Дениса Адамова. Сумма трансфера составила €1 млн. Контракт с вратарем заключен по схеме 4+1, как и с защитником из Сербии Страхиней Эраковичем, которого «Зенит» приобрел несколько дней назад у «Црвены Звезды».

Интересно в связи с этим сложилась судьба другого голкипера «Зенита» — Никиты Гойло. Его клуб только месяц назад вернул из аренды: Гойло, воспитанник петербургского футбола, в последние сезоны защищал ворота клуба «Пари НН», который петербуржцы, к слову, обыграли в первом туре нового чемпионата России (2:0). Ожидалось, что Гойло, сыгравший в прошлом сезоне за клуб из Нижнего Новгорода 14 матчей и пропустивший в них 21 гол, будет конкурировать за место в воротах «Зенита» с Михаилом Кержаковым и Александром Васютиным, который все время мотается по арендам. Но, видимо, 24-летний Гойло успел за месяц так разочаровать тренеров «Зенита», что его решили включить в сделку по приобретению Адамова и отдать в аренду «Сочи».

Стоит напомнить, что еще в начале прошлого сезона «первым номером» петербургской команды считался молодой вратарь Даниил Одоевский. Но в матче чемпионата России против «Ахмата», состоявшемся прошлым летом, Одоевский получил красную карточку. «Зенит» остался в меньшинстве, сумев увезти из Грозного ничью 0:0. После этого молодой голкипер пропал с радаров. Говорили, что Одоевский травмирован. А пост номер один ожидаемо перешел к Михаилу Кержакову, который всегда готов подставить плечо клубу. Он и доиграл чемпионат, по его итогам «Зенит» выиграл пятый чемпионский титул подряд. Для статистики: Кержаков провел в прошлом сезоне за сине-бело-голубых 27 матчей во всех турнирах и пропустил в них 17 голов (в 14 случаях ворота «Зенита» оставались нераспечатанными). Статистика Адамова в «Сочи» за прошлый сезон: 21 матч и 39 пропущенных голов (две «сухих» игры).

Еще можно вспомнить, как год назад «Зенит» собирался приобрести у «Химок» голкипера Илью Лантратова, но отказался, не объяснив, почему принял такое решение. Теперь же 20-летнего Даниила Одоевского отправили в аренду в астраханский «Волгарь», выступающий в Первой лиге. Перед этим с голкипером заключили новый контракт — до окончания сезона 2026/27. Такой же контракт имеет голкипер Никита Гойло, отправившийся в аренду в «Пари НН». А за право играть в воротах «Зенита» будут конкурировать 36-летний Михаил Кержаков и 25-летний Денис Адамов. Еще одним вратарем числится 28-летний Александр Васютин.

Кирилл Легков