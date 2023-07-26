Область уходит из порта

Леноблкомимущество вновь пытается продать принадлежащие Ленинградской области 20,99% акций АО «Компания Усть-Луга». Предыдущая попытка приватизации госпакета в декабре прошлого года и по меньшей цене оказалась неудачной: на аукцион не было подано ни одной заявки. Эксперты считают, что актив вряд ли будет интересен кому-нибудь, кроме ХК «Новотранс», которая и без того контролирует компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) выставил на аукцион 15 469 обыкновенных акций АО «Компания Усть-Луга», что составляет 20,99% от общего количества акций общества. Продажа осуществляется на основании утвержденной программы приватизации государственного имущества Ленинградской области на 2023–2025 годы.

Аукцион состоится 23 августа на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом», заявки принимаются до 16 августа включительно. Начальная цена лота — 231,5 млн рублей, шаг аукциона — 11,575 млн рублей.

Это уже второй аукцион по продаже госпакета акций «Компании Усть-Луга»: в декабре прошлого года торги с начальной ценой 222,765 млн рублей не состоялись из-за отсутствия заявок. По этой же причине потерпела неудачу и попытка РЖД избавиться от акций этой компании: на ноябрьский аукцион с начальной ценой 135,299 млн по продаже 5272 акций, принадлежащих АО «РЖД Управление активами», не было подано ни одной заявки.

В КУГИ Ленобласти отметили, что покупатель госпакета автоматически станет владельцем блокирующего пакета (27,996%) и сможет претендовать на два из семи мест в совете директоров компании, поскольку на Холдинговую компанию «Новотранс», владеющую 55% акций АО «Компания Усть-Луга», наложены ограничения по голосованию: компания не направила другим владельцам обязательное предложение о приобретении ценных бумаг.

АО «Компания Усть-Луга» было создано в мае 1992 года для реализации проекта строительства морского торгового порта Усть-Луга. В 2000 году Минтранс предоставил компании статус заказчика-застройщика с правом проектирования и строительства объектов порта. Уставный капитал общества составляет 36 856 500 рублей и разделен на 73 713 обыкновенных акций номиналом 500 рублей. По данным ООО «Центр профессиональной оценки и консалтинга», проводившего рыночную оценку акций по заказу Леноблкомимущества, акционерами АО являются АО «Холдинговая компания "Новотранс"» (55,04%), АО «Новые ресурсы» (16,82%, бенефициаром является владелец «Новотранса» Константин Гончаров), Ленинградская область (20,99%) и РЖД (7,15%). Выручка АО «Компания Усть-Луга» за 2022 год составила 8,469 млн рублей против 41,231 млн годом ранее, чистая прибыль — 41,668 млн рублей против чистого убытка в размере 325,222 млн рублей за 2021 год. В 2019 году компания вошла в состав группы компаний «Новотранс», с февраля 2021 года функции единоличного исполнительного органа компании перешли ООО «УК "Новотранс"». Балансовая стоимость чистых активов АО «Компания Усть-Луга», по оценке ООО «Центр профессиональной оценки и консалтинга», составляет 1,1 млрд рублей.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наиболее вероятным претендентом должен быть «Новотранс», но для компании такая сделка может быть в текущей ситуации не очень целесообразна. И надежда на то, что будет интерес других претендентов — очень призрачная, особенно в текущих условиях, отметил эксперт.

Вячеслав Калашников