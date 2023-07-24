В пяти районах Пензенской области выявили 78 случаев кори

Врачи подтвердили корь на территории Городищенского, Шемышейского и Неверкинского районов Пензенской области, а также в Кузнецке (78 тыс. жителей) и Пензе (492 тыс. жителей). Об этом на заседании областной противоэпидемической комиссии заявил заместитель председателя правительства—министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев. Пресс-служба не уточнила, как случаи распределились между населенными пунктами. Господин Космачев назвал ситуацию с корью в регионе нестабильной.

Зампред правительства призвал глав муниципальных образований усилить контроль за лицами из групп риска и ввести жесткие меры по их вакцинации, сообщила пресс-служба. Заместитель министра—начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева заявила, что в августе в субъект ожидается поставка 3 тыс. доз вакцины против кори.

«Активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска»,— приводит слова чиновницы пресс-служба.

Власти региона называют иностранцев наиболее уязвимой категорией, а наряду с ними — жителей области, работающих за ее пределами.

Зампред правительства «призвал глав муниципальных образований усилить контроль за данными группами лиц и ввести жесткие меры по их вакцинации».

Врачам чиновники поручили активнее пропагандировать прививки.

Никита Маркелов, Саратов