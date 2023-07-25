Абоненты временно заблокированы

Руководители ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» оказались под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. На минувшей неделе Хамовнический райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения гендиректору компании Алексею Высокову и главному бухгалтеру Елене Гришиной. В СИЗО оказался также бывший руководитель и совладелец предприятия Игорь Морозов. По одной из версий, уголовное дело может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Якобы возможные злоумышленники придумали и реализовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ходатайства следствия об избрании меры пресечения топ-менеджерам ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в виде заключения под стражу Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел 20 июля текущего года. Как следует из информации на сайте суда, в итоге все они были удовлетворены. В СИЗО отправились генеральный директор компании Алексей Высоков, главбух Елена Гришина и экс-руководитель предприятия Игорь Морозов. По данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено СКР изначально в отношении неустановленных лиц.

Игорь Морозов

Фото: Деловая Россия Пермь

Завод «Телта» основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает специальные, промышленные, полевые телефонные аппараты, коммутационное и измерительное оборудование. Среди основных заказчиков — силовые ведомства (МВД, ФСИН), погранвойска, военно-морской флот. В прошлом году завод сообщил, что освоил производство зарядных станций для автомобилей. Выпускает продукцию на двух площадках — в Перми и в Москве. Последние пять лет предприятие не раскрывает финансовые показатели. 100% акций принадлежит столичному ООО УК «Центр», единственным владельцем числится Анна Карпова, по данным «Ъ-Прикамье» — супруга бывшего гендиректора и основного владельца «Телты» Игоря Морозова. Сам господин Морозов помимо прочего занимается сдачей в аренду коммерческой недвижимости в Перми и в Москве.

Собеседники «Ъ-Прикамье» в отрасли выдвигают две версии, согласно которым претензии к руководителям завода могли возникнуть из-за исполнения государственных контрактов на поставку средств связи. Согласно первой, фигуранты дела якобы могли разработать и реализовать схему, по которой изделия отгружались заказчикам по завышенным ценам. По другой, претензии силовиков связаны с программами по импортозамещению. «С 2014 года они привлекали федеральные средства на модернизацию спецсвязи, но в итоге среди комплектующих телефонов были найдены образцы китайского производства»,— утверждает один из источников.

Согласно открытым данным, ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» поставляло продукцию министерству обороны и «гражданским» органам исполнительной власти. Так, по информации сервиса «Электронное правосудие», военному ведомству «Телта» поставляла телефонные аппараты «Престиж», которые предназначены для подключениям к сетям спецсвязи. В прошлом году Минобороны направило четыре иска в Арбитражный суд Москвы о взыскании неустойки за срыв срока исполнения контракта. В большинстве случаев в удовлетворении требований было отказано.

О позиции фигурантов дела относительно претензий следствия пока ничего не известно. Данных о поступлении жалоб на решения об избрании меры пресечения на сайте Московского городского суда не содержится.

Вячеслав Суханов, Дмитрий Астахов