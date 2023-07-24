Новый владелец волгодонского завода «Донбиотех» сменил руководителя предприятия

АО «Русский водород» с 21 июля осуществляет функции управляющей компании в отношении АО «Донские биотехнологии». До этого «Донбиотехом» руководил генеральный директор Роман Голомовзый. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Компания «Донбиотех» занимается строительством в Волгодонске завода по глубокой переработке зерна для производства алифатической аминокислоты лизин.

Реализацию проекта еще в 2010 году начинал известный предприниматель Вадим Варшавский.

Как сообщалось, в мае недостроенный завод был выкуплен за 7,1 млрд руб. компанией «Русский водород». Новый владелец объявил о планах инвестировать в завершение проекта 20 млрд руб. и запустить предприятие в эксплуатацию в 2026 году.

АО «Русский водород» зарегистрировано в Москве в 2021 году. Основным видом деятельности АО является оптовая торговля промышленными химикатами. В 2022 году выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 34,8 млн руб.

Под управлением АО «Русский водород» находятся предприятия «Башкирская содовая компания», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Синтез-Каучук», «Титановые инвестиции» и другие.

Вадим Водолазов