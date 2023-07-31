Верхний регистр

Предпремьерный российский показ Exeed RX состоялся в мае на столичной арене «Мегаспорт» — автомобиль дополнил визуальное оформление сцены во время шоу Полины Гагариной «Навсегда». Яркая внешность купе-кроссовера гармонично подчеркивала сценический образ певицы. Но и в обычной жизни они теперь вместе: Полина Гагарина стала амбассадором бренда Exeed, а RX стал ее личным автомобилем. Выбор понятен: певица много работает, вкладывает в свои песни энергию и искренность, всегда отлично выглядит. Ее требовательность к себе распространяется и на автомобиль, которому есть что предложить в ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Увертюрой стало появление прошлым летом концепт-кара AtlantiX, который произвел в автомобильном мире настоящий фурор. У концепта, как правило, мы оцениваем не техническую составляющую, а внешность. Так вот, за «плавность линий» и «игру теней» у Exeed AtlantiX отвечала команда дизайнеров под руководством Стива Юма. За плечами Юма — богатейший опыт работы в крупнейших мировых автомобильных концернах. Фирменные находки Юма — 3D-решетка радиатора и агрессивная оптика. Но Exeed RX вывел работу художника на новый уровень: модель, родившаяся из концепта AtlantiX, завоевала золотую медаль Международной премии в области дизайна (IDA), впервые с момента основания премии китайский премиальный бренд был удостоен подобной высокой оценки. Юм снова уделил особое внимание решетке радиатора — у RX она выделяется отсутствием рамки и ромбовидным орнаментом. Дневные ходовые огни оригинальной формы в сочетании со светодиодными полосами света с обеих сторон образуют зигзагообразную форму греческой буквы сигма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Exeed RX идеально вписался в шоу: он эффектный, яркий, очень "сценический",— поделилась своими впечатлениями Полина Гагарина. — Познакомившись с ним поближе, я смогла оценить и его повседневный комфорт: он полностью соответствует моему образу жизни»

Фото: Exeed «Exeed RX идеально вписался в шоу: он эффектный, яркий, очень "сценический",— поделилась своими впечатлениями Полина Гагарина. — Познакомившись с ним поближе, я смогла оценить и его повседневный комфорт: он полностью соответствует моему образу жизни»

Фото: Exeed

В математике прописная сигма обозначает сумму, то есть результат сложения определенных величин. Дизайн Exeed RX — это тоже сумма, сумма самых разных элементов, итогом сложения которых является прежде всего лаконичный внешний вид. Среди этих элементов — согласованные пропорции профиля, изящный изгиб крыши, элементы, подчеркивающие внушительную величину колесной базы, скрытые ручки открывания дверей, та самая «игра света и тени» на боковой поверхности. Собственно, иначе и быть не могло. Ведь перед художниками ставилась задача воплотить в автомобиле новейшие представления бренда о стиле, комфорте и технологичности.

RX стал четвертой моделью в линейке Exeed, а купеобразный кузов появился у марки впервые. Как известно, купе-кроссовер обладает элегантными пропорциями и отличается стремительностью силуэта — подобные качества не встретишь во внешности классических внедорожников по определению. Стоит два слова сказать и о названии: RX продолжает традицию буквенного обозначения моделей Exeed и отсылает к идеям роскоши, помноженной на инновации.

Все серьезно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Старт предзаказов на Exeed RX был объявлен в середине июня, в первой поставке будет 500 автомобилей. Автомобиль предлагается в двух комплектациях, отличающихся опциональным оснащением Фото: Exeed Фото: Exeed Следующая фотография 1 / 2 Старт предзаказов на Exeed RX был объявлен в середине июня, в первой поставке будет 500 автомобилей. Автомобиль предлагается в двух комплектациях, отличающихся опциональным оснащением Фото: Exeed Фото: Exeed

Инженеры Exeed внедрили в конструкцию самые передовые системы для обеспечения комфорта и безопасности как водителя, так и пассажиров. RX — первый автомобиль Exeed, разработанный на новой универсальной платформе T2X, которая позволяет выпускать как внедорожники, так и седаны и в перспективе обеспечит переход на гибридные и электрические двигатели.

Фото: Exeed

Пока же в качестве мотора предлагается агрегат мощностью 249 л.с. С ним в паре работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Разогнаться до 100 км/ч RX способен за 7,6 секунды, при этом в смешанном цикле, согласно протоколу испытаний WLTP, расход топлива составляет всего 7,6 литра на 100 км пути. Такая экономичность достигнута в том числе благодаря сверхобтекаемому кузову: его аэродинамический коэффициент 0,326 — один из лучших в этом классе. Это сопоставимо с показателями таких автомобилей, как Ferrari 458 Italia или Koenigsegg Agera.

Новая подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, которой оснащен RX, обеспечивает управляемость легкового автомобиля и плавность хода седана бизнес-класса. Стабильность при маневрировании сохраняется за счет независимого управления усилием демпфирования на всех четырех колесах: крены в поворотах нивелируются, продольная раскачка минимизируется, при проезде стыков и неровностей уменьшаются вибрации кузова. Обеспечивается это за счет электромагнитных клапанов, установленных на амортизаторах: они мгновенно изменяют параметры демпфирования, учитывая данные о скорости, типе и состоянии дорожного покрытия, а также степень нажатия на педаль тормоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Я прекрасно себя чувствую как на водительском, так и на пассажирском сиденье,— сказала Полина Гагарина. — Нет никаких сомнений в том, что в скором времени большое количество людей по достоинству оценят максимальный комфорт, красоту и удобство этого автомобиля»

Фото: Exeed «Я прекрасно себя чувствую как на водительском, так и на пассажирском сиденье,— сказала Полина Гагарина. — Нет никаких сомнений в том, что в скором времени большое количество людей по достоинству оценят максимальный комфорт, красоту и удобство этого автомобиля»

Фото: Exeed

Сохранять идеальное положение кузова во время движения помогают установленные на нем датчики отслеживания дорожных условий в режиме реального времени, передаваемые с них данные корректируют работу подвески с миллисекундным откликом. Ну а стабильное положение кузова при интенсивном торможении или разгоне обеспечивает система плавной остановки, которая контролирует замедление и распределение нагрузки по подвеске.

Всем пример

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В RX можно обнаружить многое, что у автомобилей марки Exeed появилось впервые. Например, подрулевые лепестки переключения передач. А еще на этой модели доступны целых семь режимов вождения. Список включает в себя как традиционные «Эко», «Стандарт», «Спорт», так и дополнительные для специфических дорожных условий: «Снег», «Грязь», «Песок» и «Бездорожье». Эти семь режимов, помноженные на систему полного привода, позволяют водителю чувствовать себя уверенно на дорогах любого качества. Есть у купе-кроссовера и функция автоматизированного медленного движения на бездорожье, которая оптимизирует рулевое управление и повышает комфорт вождения. А чтобы водитель не заскучал, на дисплей выводится изображение распределения момента — можно, не отрываясь от управления автомобилем, постигать нюансы работы полного привода. Настройка рулевого управления выполнялась специалистами фирмы Bosch, отклик руля может меняться от невесомого ощущения на малых скоростях до наполненного обратной связью при интенсивном движении.

Вся информация для водителя выводится на изогнутый сдвоенный экран с диагональю 24,6 дюйма. Здесь за скорость отклика отвечает высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 8155. В списке доступных систем помощи — более двадцати наименований, среди которых адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений, система помощи в пробках, система удержания в полосе, ассистент смены полосы движения. Есть и система кругового обзора, но не 360 градусов, а 540: она позволяет увидеть не только то, что вокруг автомобиля, но и то, что под ним. А еще в Exeed RX предусмотрен проекционный дисплей и бесключевой доступ в салон.

Музыкальный акцент

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Exeed RX универсален: с одной стороны, дает возможность уединиться и побыть в своих мыслях, с другой — он невероятно технологичен и позволяет получить свежие эмоции от вождения»,— отметила певица

Фото: Exeed «Exeed RX универсален: с одной стороны, дает возможность уединиться и побыть в своих мыслях, с другой — он невероятно технологичен и позволяет получить свежие эмоции от вождения»,— отметила певица

Фото: Exeed

Комфорт в салоне — важная, если не главная составляющая премиальности. И тут у Exeed RX тоже немало преимуществ. Кожаные сиденья с множеством настроек: у водительского кресла — электрорегулировки в восьми направлениях с функцией памяти, у кресла переднего пассажира — пять режимов массажа и удлиненная поддержка для ног, которую можно вдвинуть тогда, когда хочется отдохнуть.

Фото: Exeed

Чувство роскоши, как известно, складывается из мелочей, и тут нет ничего второстепенного. В салоне Exeed RX есть ароматизатор с возможностью выбора из трех запахов, а также функция ионизации. Для хорошего настроения зимой — обогрев руля и сидений, ветрового стекла, зеркал заднего вида и форсунок омывателя. Климат-контроль — двухзонный.

Автомобиль представлен в шести вариантах цветов кузова: черный, белый, серый, синий, пастельный зеленый, а также специальный «лунный серый» с матовым эффектом. Салон может быть исполнен в трех цветовых вариантах: белом, черном и красном. Последние два цвета — в сочетании с черным потолком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exeed Фото: Exeed

Аудиосистема Sony льет звук из 14 динамиков и способна подарить полное погружение в атмосферу музыки — слушаем мы Полину Гагарину или же органный концерт. Динамические световые эффекты в интерьере будут работать в соответствии с выбранным звуковым ритмом, а регулируемые подголовники передних сидений со встроенной акустикой усилят чувство полного погружения в музыку. Которой, кстати, можно поделиться не только с теми, кто находится внутри кросс-купе. У RX интеллектуальная система управления светом: фары и задние фонари создают динамическую анимацию в такт музыке, звучащей в автомобиле. Этот визуально-звуковой эффект способен сделать RX еще более узнаваемым. Возможно, именно поэтому амбассадором этой модели стала не просто певица, но певица с таким узнаваемым и сильным сценическим образом.

Exeed RX Двигатель, тип бензиновый, с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 1998 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 249 при 5500 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 385 при 4000 Привод полный Трансмиссия 7АТ Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 7,6 Максимальная скорость, км/ч 200 Средний расход топлива, л на 100 км 7,6

Ася Волочнева