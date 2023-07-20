В Кировском районе Перми откроют новый автобусный маршрут

Департамент транспорта администрации Перми планирует запустить новый автобусный маршрут №66 в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Перми Фото: пресс-служба администрации Перми

Маршрут планируется запустить от остановки «Улица Светлогорская» с остановками в любом разрешенном правилами дорожного движения месте. В качестве конечной точки маршрута рассматривается перекресток ул. Налимихинской и Грушевой, где планируется обустроить площадку для разворота. На линии будут курсировать два автобуса малого класса с пиковым интервалом около 20 мин.

В ведомстве поясняют, что несмотря на малый класс автобусов, они не будут являться маршрутными такси. Пассажиры смогут воспользоваться всеми видами проездных, а также оплатить проезд наличными, транспортной или банковской картой по обычному городскому тарифу. Дата запуска маршрута будет определена после строительства разворотной площадки и разработки необходимой документации.