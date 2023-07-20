Главные новости к утру 20 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотника на северо-западную часть полуострова погибла девочка-подросток, были повреждены четыре административных здания.

В южноафриканском городе Йоханнесбург произошел взрыв, в результате которого пострадал 41 человек, а также была разрушена дорога. Причины произошедшего пока не установлены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 60 тыс. т зерна, уничтоженные в ходе обстрела Одессы в ночь на 19 июля, предназначались для Китая.

Как удалось выяснить «Ъ», медиахолдинг ВГТРК после начала военной операции на Украине продолжил заключать контракты с телеканалами во многих странах Запада, в том числе в Великобритании и США. Так, в США главным партнером ВГТРК называет Amazon Prime, который готовится включить в каталог сериал «Елизавета». Подробнее.

Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш, сообщает местное издание BDNews24 со ссылкой на источники.

Белый дом не исключает, что Россия может атаковать гражданские суда, направляющиеся в украинские порты в Черном море. По информации властей США, для этой цели РФ установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

По итогам первого полугодия 2023 года в тройку крупнейших поставщиков лекарств по госзаказу вошел «Нанолек». По подсчетам аналитиков, год к году компания увеличила продажи в этом канале в 2,7 раза, до 16,61 млрд руб. Подробнее.

С мая 2022 года по май 2023 года натуральные продажи лакомств для питомцев — ранее самой растущей категории — снизились более чем на 9% год к году, что стало худшим результатом среди всех сегментов. Подробнее.

В Одессе, Сумах, Львове и Николаевской области были слышны взрывы.

В Багдаде протестующие против акций сожжения Корана захватили здание посольства Швеции и подожгли его. Сотрудники диппредставительства не пострадали.

Глава Мелитопольского района в Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует. По его словам, на месте водоема остались «лужицы».

В Японском море стартовали совместные военно-морские учения РФ и КНР. Они пройдут с 20 по 23 июля.

О предстоящих 20 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».