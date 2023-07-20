Глава Мелитопольского района Запорожской области: Каховского водохранилища больше не существует

Глава Мелитопольского района в Запорожской области Андрей Сигута заявил «РИА Новости», что Каховского водохранилища больше не существует. На его месте остались «лужицы», отметил господин Сигута.

«Каховского водохранилища уже нет. ...Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы»,— сказал глава района.

По словам господина Сигуты, все стало как в старые времена, когда водоема еще не было. Он отметил, что реки Днепр и Конка больше не «разливаются» на месте бывшего водохранилища.

Каховское водохранилище начало мелеть из-за разрушения Каховской ГЭС. Это произошло рано утром 6 июня. Россия и Украина обвиняют друг друга в подрыве ГЭС. Оба берега Днепра затопило. Российская сторона сообщала о 48 погибших после прорыва Каховской ГЭС, украинская — о 21 погибшем.

Эрдни Кагалтынов