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Коммерсантъ FM
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Зеленский: уничтоженное в Одессе зерно было предназначено для Китая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтоженные в результате обстрела Одессы 60 тыс. т зерна предназначались для отправки в Китай.

«В портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии. В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, которые предназначались для отправки в Китай»,— сказал господин Зеленский в вечернем обращении (цитата по Русской службе BBC).

Президент заявил, что атака на Одессу, совершенная в ночь на 19 июля, была едва ли не крупнейшей с начала военного конфликта попыткой России причинить боль городу.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Также целью была авиабаза Канатово в Кировоградской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что под обстрел попали портовые объекты, задействованные в зерновой сделке. Среди прочего уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были загрузить в порту Черноморск (входит в портовый кластер Одессы). Ранее господин Зеленский называл целью ударов инфраструктуру зерновой сделки.

Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал ночную атаку самой масштабной с начала российской специальной военной операции. По данным оперативного командования «Юг» ВСУ, в Одесской области ранены не менее 12 мирных жителей, почти 3 тыс. человек остались без электроснабжения.

17 июля Россия официально уведомила о возражении против продления зерновой сделки до выполнения поставленных ею условий. В МИД РФ поясняли, что выход из зерновой сделки означает: отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Украина предлагала продолжить зерновую сделку без участия России. 18 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в таком случае необходимо учитывать «определенные риски», связанные с отсутствием гарантий безопасности вблизи зоны боевых действий. Минобороны РФ объявило потенциальными военными целями все идущие в порты Украины суда.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Эрдни Кагалтынов

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