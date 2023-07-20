В Японском море стартовали совместные учения РФ и КНР

Российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие-2023» стартовали, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. Учения пройдут в Японском море с 20 по 23 июля.

«В ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб»,— говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

ВМФ России на учениях представят корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов». Действиями российского флота будет руководить командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС Народно-освободительной армии Китая представят эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководитель китайских сил на учениях — заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

Минобороны сообщило, что в учениях также примут участие в общей сложности более 30 летательных аппаратов морской авиации, которых привлекли обе стороны.

Эрдни Кагалтынов