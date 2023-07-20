Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Японском море стартовали совместные учения РФ и КНР

Российско-китайские военно-морские учения «Север/Взаимодействие-2023» стартовали, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram. Учения пройдут в Японском море с 20 по 23 июля.

«В ходе совместных практических действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб»,— говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

ВМФ России на учениях представят корабли «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов». Действиями российского флота будет руководить командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

ВМС Народно-освободительной армии Китая представят эскадренные миноносцы «Цицикар» и «Гуйян», сторожевые корабли «Цзаочжуан» и «Жичжао» и корабль комплексного снабжения «Тайху». Руководитель китайских сил на учениях — заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

Минобороны сообщило, что в учениях также примут участие в общей сложности более 30 летательных аппаратов морской авиации, которых привлекли обе стороны.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...