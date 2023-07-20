При взрыве в южноафриканском Йоханнесбурге произошло частичное обрушение дороги

В городе Йоханнесбург в ЮАР произошел взрыв, в результате которого произошло частичное обрушение дороги, сообщает местный телеканал SABC со ссылкой на экстренные службы. Премьер-министр провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи заявил журналистам, что госпитализированы девять человек. О погибших пока не сообщалось.

Как сообщает SABC, по одной из версий взрыв произошел из-за утечки газа. Местный дистрибьютор газа, компания Egoli Gas, поставила эту версию под сомнение. В компании заявили, что в газовой сети не было зафиксировано потери давления.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что на пересечении улиц Бри и Риссик из-за взрыва на асфальте образовались трещины. Как минимум один автомобиль перевернулся. По информации телеканала, в перевернувшемся микроавтобусе было 16 пассажиров.

Сообщается, что местные власти собираются эвакуировать людей в радиусе одного километра от места взрыва, потому что в воздухе там ощущается «химический запах». У властей есть опасения, что может произойти еще один взрыв.

Эрдни Кагалтынов