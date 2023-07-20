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«Зеркало недели»: в Одессе, Сумах и Николаевской области прогремели мощные взрывы

В городах Одесса и Сумы, а также в Николаевской области прогремели мощные взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram со ссылкой на местные паблики в соцсетях. По их информации, украинская ПВО сбила над Одессой ракету «Калибр».

Воздушные силы (ВС) ВСУ объявили в 2:48 мск, что в направлении Одессы летят сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс». В Одесской области объявлена воздушная тревога.

Воздушную тревогу также объявили, в частности, в Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях и подконтрольной Украине части Запорожской области, передают ВС. Ведомство сообщает, что у ряда областей Украины есть угроза быть атакованными дронами. Накануне «Страна.ua» и УНИАН сообщили, что мощный взрыв был слышен во Львове.

В ночь на 19 июля взрывы произошли в Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что произошедшая атака стала самой масштабной с начала военной операции РФ. По данным украинских властей, в городе пострадали как минимум 12 человек.

Позднее Минобороны России сообщило, что российские военные в ночь на 19 июля нанесли удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Также целью была авиабаза Канатово в Кировоградской области, заявили в ведомстве.

Эрдни Кагалтынов

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