Глава Крыма сообщил о гибели девочки-подростка в результате атаки БПЛА на полуостров

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки беспилотника на один из населенных пунктов на северо-западе полуострова погибла девочка-подросток. Кроме того, повреждено четыре административных здания, сообщил он в Telegram.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка»,— написал господин Аксенов.

Вчера утром, 19 июля, глава Крыма сообщил о пожаре на военном полигоне в Кировском районе полуострова. Из-за возгорания перекрыли трассу «Таврида» с 118-го по 130-й километр.

После начала пожара были эвакуированы жители четырех населенных пунктов в радиусе 5 км от полигона — сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Эвакуировано более 2 тыс. человек, часть из них уехала к родственникам. В пунктах временного размещения находятся 217 человек, включая 55 детей. Глава крымского парламента Владимир Константинов объяснял, что жителей близлежащих сел эвакуировали «для перестраховки».

Эрдни Кагалтынов