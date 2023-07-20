BDNews24: Сбербанк хочет открыть филиал в Бангладеш

Сбербанк планирует открыть филиал в Бангладеш. С этой целью российская кредитная организация обратилась в Центробанк южноазиатской страны (Банк Бангладеш), сообщает местное издание BDNews24 со ссылкой на источники среди чиновников регулятора.

По информации издания, Сбербанк уже провел два раунда переговоров с Банком Бангладеш. Встречи состоялись в конце июня и 6 июля. По словам источников, пока никаких конкретных решений на переговорах принято не было. Сбербанк уточняет у регулятора все необходимые для открытия филиала юридические условия и набор документации, передает BDNews24.

Неназванный высокопоставленный чиновник в Банка Бангладеш заявил изданию, что регулятор сообщил Сбербанку, что открытие филиала стоит согласовать и с правительством страны. Регулятор посоветовал кредитной организации обратиться с этим вопросом в МИД Бангладеш.

Сейчас у Сбербанка есть один зарубежный филиал. Он находится в Индии, в городе Нью-Дели. Он открылся там в 2010 году. В 2023 году компания намерена открыть филиал в индийском городе Мумбаи.

Эрдни Кагалтынов