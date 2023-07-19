В Перми будут судить участника СВО из ЧВК «Вагнер»

Сегодня в Мотовилихинском районе Перми пройдет суд над 30-летним Иваном Балабановым, участвовавшим в спецоперации на Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Прикамские витязи».

После возвращения с СВО Балабанов был задержан в уголовно-исполнительной инспекции — там он оформлял справку об участии в боевых действиях. Выяснилось, что пермяк до отправки на фронт отбывал наказание за хулиганство в виде общественных работ, однако ушел в зону СВО, не исполнив наказание до конца.

«Сегодня в Перми состоится суд над бойцом группы “Вагнер“, который только вернулся с боевых. А судить будут за то, что он сделал мужской выбор. Он не до конца отработал часы общественных работ и вместо этой отработки ушел на СВО. Это мы так встречаем героев и наших защитников?» — отреагировали в телеграм-канале.