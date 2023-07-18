С начала года на рынке появилось более тысячи новых криптовалют

По данным исследователей AltIndex, за последние пять месяцев на рынок вышло 1023 новых вида криптовалют, общее число составило 9708. На пике популярности криптовалютного рынка, который пришелся на февраль 2022 года, во всем мире торговалось 10 397 различных видов криптовалют, коинов и т. д. И число криптовалют с момента появления этого рынка только росло. Однако после февраля 2022-го рынок пережил заметный спад, и уже в феврале этого года число криптовалют опустилось до двухлетнего минимума — 8685, после того как 1700 видов криптовалют и коинов ушли с криптобирж. Вкупе с падением курсов наиболее популярных криптовалют в 2022 году это привело к явлению, которое аналитики прозвали криптовалютной зимой.

Теперь же на биржи выходит все больше новых криптовалют, что вызывает у экспертов и инвесторов надежды на постепенное восстановление рынка. «Хорошая динамика криптовалютных курсов в последние семь месяцев привнесла новую волну оптимизма инвесторам и стимулировала массовое появление новых криптокоинов»,— отмечается в отчете AltIndex.

При этом исследователи подчеркивают довольно высокий уровень концентрации рынка вокруг нескольких ведущих валют. На пять наиболее популярных валют приходится 80,9% всей стоимости мирового криптовалютного рынка, которая сейчас составляет $981 млрд. Лидирует биткойн с долей в 48,6%, на втором месте находится Ethereum с 19,1%. В топ-5 также входят Tether, XRP и BNB.

Евгений Хвостик