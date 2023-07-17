Между Крымом и Херсонской областью сняли паспортный контроль

Власти Крыма и Херсонской области договорились об отмене паспортного контроля при выезде с полуострова через административную границу между регионами, сообщили «Ъ» в совете министров республики.

По словам чиновников, власти регионов определили меры, которые помогут облегчить путь автомобилистам, едущим по альтернативному маршруту через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также работу пропускных пунктов на границе между регионами и возможные заторы. В частности, при выезде с полуострова через административную границу Крыма и Херсонской области будет отменен паспортный контроль.

Напомним, ранее главы Херсонской и Запорожской областей после инцидента отменили действие комендантского часа на трассе, по которой проходит сухопутный коридор в Крым. Транспорт по этой дороге теперь сможет идти круглосуточно.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские надводные беспилотники, повредив дорожное полотно на пролетах со стороны Крыма. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения средней тяжести, она находится в реанимации. В СКР завели уголовное дело по статье о теракте.

Александр Дремлюгин, Симферополь