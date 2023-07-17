Кубанский оперштаб: раненная при атаке на Крымский мост девочка в сознании

Жизни девочки, пострадавшей при атаке на Крымский мост, ничто не угрожает, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По его данным, девочка находится в сознании и самостоятельно дышит. В результате ЧП погибли ее родители, с которыми они ехали по мосту на машине.

В оперштабе уточнили, что девочка была госпитализирована с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой. Ее доставили в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Если состояние ребенка будет стабильным, ее доставят в реанимацию Детской краевой клинической больницы, но решение должен принимать консилиум врачей.

«Ребенок в сознании, дышит самостоятельно… Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи»,— добавили в оперштабе.

Сегодня, 17 июля, Крымский мост был атакован надводными беспилотниками, СКР возбудил дело о теракте. Российские власти возложили вину на Украину. В результате инцидента повреждено дорожное полотно. Власти Крыма рассматривают возможность возобновления движения по одной из двух веток моста в реверсе.

Лаура Кеффер