Хуснуллин: железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста полноценно работает после атаки беспилотников. Степень повреждения автомобильной части моста сейчас устанавливается, уточнил он.

Чиновник пояснил, что на мост уже прибывают дополнительные ресурсы, которые необходимы для восстановительных работ.

«Договорились по альтернативному маршруту в Крым, он у нас на сегодняшний день отработан, будем оперативно пропускать через пункты пропуска все машины, практически без проверки документов, для того чтобы не создавать пробок»,— сообщил господин Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по устранению последствий атаки на Крымский мост (цитата по сайту правительства РФ).

Зампред правительства России добавил, что в ближайшее время паромная переправа в Крым возобновит свою работу.

Крымский мост около 4:00 мск атаковали два морских беспилотника. Погибла пара из Белгородской области, их дочь в реанимации. Следственный комитет России возбудил по факту атаки на мост уголовное дело о теракте. Движение автомобилей по мосту приостановлено.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Александр Кислов