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Коммерсантъ FM
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Мишустин поручил Хуснуллину заняться последствиями атаки на Крымский мост

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина занимается ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Мост сегодня, 17 июля, был атакован двумя морскими беспилотниками, СКР возбудил дело о теракте.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина»,— сказал господин Беляков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что эту комиссию создали по поручению президента после взрыва на мосту в октябре 2022 года.

ЧП на Крымском мосту. Главное

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По данным Минтранса, из-за инцидента на мосту было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. Российские власти возложили вину на Украину.

Лаура Кеффер

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