Мишустин поручил Хуснуллину заняться последствиями атаки на Крымский мост

Правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина занимается ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. Мост сегодня, 17 июля, был атакован двумя морскими беспилотниками, СКР возбудил дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ликвидацией последствий инцидента на Крымском мосту по распоряжению Михаила Мишустина занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина»,— сказал господин Беляков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что эту комиссию создали по поручению президента после взрыва на мосту в октябре 2022 года.

По данным Минтранса, из-за инцидента на мосту было повреждено дорожное полотно. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. Российские власти возложили вину на Украину.

Лаура Кеффер