Украинские СМИ сообщили о причастности СБУ и ВМС Украины к ЧП на Крымском мосту

Атака на Крымский мост была спецоперацией Службы безопасности Украины и украинского военного-морского флота, сообщают «РБК-Украина» и издание «Обозреватель». По их данным, мост атаковали с помощью надводных дронов. СМИ утверждают, что добраться до моста «было сложно», другие подробности не приводятся.

ЧП произошло сегодня, 17 июля, рано утром. Минтранс говорил, что повреждено дорожное полотно, детали российские власти не приводят. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь находится в реанимации. Движение поездов в сторону Крымского моста приостанавливали, но позднее возобновили.

Лаура Кеффер