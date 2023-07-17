Главные новости к утру 17 июля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по Крымскому мосту было остановлено из-за ЧП. Telegram-каналы Shot и Baza сообщали о звуках взрыва, обрушении пролета моста. По данным Минтранса РФ, повреждено дорожное полотно на пролетах сооружения со стороны Крыма. Погибла пара из Белгородской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму.

Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена.

Власти Севастополя после ЧП на Крымском мосту заверили, что в городе достаточно топлива и продуктов.

Ни одна из сторон не сообщала о продлении зерновой сделки ООН, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в этой организации. Последний день действия соглашения — сегодня, 17 июля.

Лес загорелся в 40 км от АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Carlsberg заявила об отсутствии уведомления о передаче ее доли в «Балтике» во временное управление. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 июля, подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний в Danone и «Балтике» перешли во временное управление Росимущества. Мера не только приостановит эти сделки, но и может поставить на паузу все M&A с участием иностранцев, считают эксперты. Подробнее

По данным «Ъ», морской экспорт российской нефти в августе может упасть до годового минимума в 2,9–3 млн баррелей в сутки, в основном за счет портов Балтики. Подробнее

Как выяснил «Ъ», с улиц Москвы в ближайшее время исчезнут паркоматы: решение демонтировать практически все устройства могли принять из-за их невостребованности — на них приходится менее 1% всех трансакций пользователей паркингов. При этом только в 2022 году на обслуживание платежных аппаратов мэрия потратила более 100 млн руб. Подробнее

После сбоя оказался отключен сервис МВД проверки по списку недействительных паспортов, которым активно пользовались банки для идентификации клиентов, узнал «Ъ». Подробнее

О предстоящих 17 июля событиях — в анонсах «Ъ».