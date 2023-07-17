ТАСС: зерновую сделку все еще не продлили за сутки до истечения

Ни одна из сторон не сообщала о продлении зерновой сделки ООН, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в этой организации. Последний день действия соглашения — 17 июля.

«Информации о продлении зерновой сделки все еще не было. ООН считает, что 17 июля — последний день договоренностей»,— сказал собеседник агентства в ООН. Другой источник тоже подтвердил, что сделку пока не продлили.

Собеседники агентства не исключают, что сделку продлят в самый последний момент. «Мы ждем позиции Москвы, возможно все»,— считает один из источников. По его словам, субботу, 16 июля, из Одессы вышло последнее судно с продовольствием, а новые не заходили в Черное море с 27 июня.

13 июля президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона может приостановить участие в зерновой сделке, если ее условия так и не выполнят. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить ее продление на встрече с Владимиром Путиным в августе.

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что за отказом России от продления зерновой последуют серьезные дипломатические издержки, в том числе усложнение отношений со странами глобального Юга.

Анастасия Ларина