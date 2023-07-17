Главные анонсы 17 июля

17 июля истекает срок зерновой сделки.

В Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии РФ.

Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску Газпромбанка к «Мечелу» и Челябинскому металлургическому комбинату на 11,94 млрд руб.

Арбитражный суд Нижегородской области проведет судебное разбирательство по иску Горьковского автозавода к германскому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд руб.

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит исковое заявление лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского к Минюсту с требованием исключить его из перечня иностранных агентов.

Совет Госдумы соберется на заседание, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В Нью-Йорке пройдет заседание Совета Безопасности по Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

В ОАЭ пройдет визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В Брюсселе пройдет визит президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы.

Во Владивостоке автомобильный завод «Соллерс» возобновит работу, выпускать планируется пикапы под собственным брендом.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».