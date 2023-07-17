Главные анонсы 17 июля

17 июля истекает срок зерновой сделки.
В Москве состоится заседание Центральной избирательной комиссии РФ.
Арбитражный суд Москвы проведет заседание по иску Газпромбанка к «Мечелу» и Челябинскому металлургическому комбинату на 11,94 млрд руб.
Арбитражный суд Нижегородской области проведет судебное разбирательство по иску Горьковского автозавода к германскому автоконцерну Volkswagen о взыскании 28,4 млрд руб.
Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит исковое заявление лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского к Минюсту с требованием исключить его из перечня иностранных агентов.
Совет Госдумы соберется на заседание, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.
В Нью-Йорке пройдет заседание Совета Безопасности по Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.
В ОАЭ пройдет визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
В Брюсселе пройдет визит президента Бразилии Луиса Лулы да Силвы.
Во Владивостоке автомобильный завод «Соллерс» возобновит работу, выпускать планируется пикапы под собственным брендом.
Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».