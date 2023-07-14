Совет за деньги

Глава Татарстана Рустам Минниханов внес членов нового конституционного совета (создан взамен конституционного суда) в перечень «лиц, замещающих государственные должности республики». Это означает, что председатель совета Ильгиз Гилазов и другие члены — Роман Гафаров и Эльмира Мустафина смогут рассчитывать на высокие зарплаты и премии, двойной размер отпускных и другие дополнительные выплаты. По подсчетам „Ъ“, вознаграждение и поощрение господина Гилазова в сумме составит 165 тыс. руб. А с учетом премии его ежемесячный доход сможет достигать 338 тыс. руб. Члены конституционного совета смогут зарабатывать до 279 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов внес изменения в указ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности республики» в связи с принятием закона «О конституционном совете Республики Татарстан». Он утвердил размеры вознаграждения и поощрения для председателя и членов нового госоргана.

Напомним, состав конституционного совета был сформирован депутатами Госсовета в минувший четверг. По предложению Рустама Минниханова председателем совета был назначен Ильгиз Гилазов, бывший глава Верховного суда Татарстана. Его бывший заместитель Роман Гафаров и экс-зампред Конституционного суда Татарстана Эльмира Мустафина избраны членами совета.

Согласно указу главы Татарстана, денежное вознаграждение членов конституционного совета будет равняться окладу министра — сейчас это 44,3 тыс. руб. Оклад председателя конституционного совета Ильгиза Гилазова составит 1,3 вознаграждения министра — это 57,6 тыс. руб. Такое же вознаграждение сейчас получают вице-спикеры и секретарь Госсовета, вице-премьеры, зампред Счетной палаты, члены президиума кабмина и глава ЦИК Татарстана.

Однако, как и другим республиканским чиновникам, занимающим высшие посты, членам совета будут выплачивать также ежемесячное денежное поощрение, которое рассчитывается от их оклада. Для председателя совета Рустам Минниханов установил коэффициент 1,858 (такой же, как для омбудсменов республики). То есть каждый месяц Ильгиза Гилазова будут поощрять еще на 107,1 тыс. руб. У Романа Гафарова и Эльмиры Мустафиной коэффициент для исчисления поощрения установлен выше — 2,292. Однако с учетом того, что у них меньше оклады, размер их поощрения составит 101,6 тыс. руб. Так же сейчас поощряют министров, глав государственных комитетов и комитетов Госсовета Татарстана, зампреда ЦИКа и аудиторов Счетной палаты республики.

Таким образом, зарплата (суммарно вознаграждение и поощрение) Ильгиза Гилазова будет составлять 164,7 тыс. руб., а Романа Гафарова и Эльмиры Мустафиной — 145,9 тыс. руб. Кроме того, в Татарстане высшим чиновникам и депутатам на профессиональной основе назначают премии «за выполнение особо важных и сложных заданий», которые также выплачиваются из «фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности республики», в размере «трех ежемесячных денежных вознаграждений». В результате ежемесячная премия председателя конституционного совета 172,9 тыс. руб., а членов этого органа — 139 тыс. руб. Решение о премировании будет принимать комиссии при раисе Татарстана.

С учетом премии Ильгиз Гилазов ежемесячно сможет получать до 337,6 тыс. руб. (это сумма вознаграждения, поощрения и премии), а Роман Гафаров и Эльмира Мустафина — до 279 тыс. руб.

Напомним, средняя заработная плата в Татарстане сейчас составляет около 56 тыс. руб.

Лицам, замещающим государственные должности, положены иные выплаты. В том числе при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска — в двукратном размере суммы денежного вознаграждения и денежного поощрения чиновника. Таким образом, отпускные председателя совета будут достигать 329,4 тыс. руб., других членов — 291,8 тыс. руб.

Кроме того, предусмотрена выплата «на санаторно-курортное лечение, проезд к месту отдыха и обратно» — в сумме вознаграждения и поощрения. Также, согласно указу президента Татарстана, чиновники и депутаты могут быть премированы «за вклад в достижение результатов в социально-экономическом развитии Республики Татарстан». Также дополнительные премии могут быть назначены «в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными или юбилейными датами за счет средств бюджета республики». Должностные лица также могут рассчитывать на «материальную помощь».

Напомним, Конституционный совет Татарстана был создан взамен конституционного суда региона (действовал с 2000 по 2022 год). Суд был ликвидирован по требованию федерального центра. Госдума внесла поправки в федеральный закон «О судебной системе» в связи с принятием новой редакции Конституции РФ. В ней был установлен перечень судов, составляющих судебную систему, но региональные конституционные суды в него не вошли (на тот момент действовали в 16 субъектах РФ). Федеральный законодатель потребовал ликвидировать их к 2023 году, однако разрешил создавать конституционные советы. Их решения не являются обязательными для органов власти.

Закон о создании конституционного совета в Татарстане был принят Госсоветом в июне. Было установлено, что в нем будут работать три члена, которые имеют высшее юридическое образование.

Кирилл Антонов