Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны хочет уравнять льготы участников СВО и военных, отражающих атаки ДРГ

Минобороны подготовило законопроект о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп на территории РФ, к участникам военной операции с предоставлением им соответствующих льгот. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Николая Панкова главе фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергею Миронову, который обратился с такой инициативой.

«Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах"»,— сказано в письме (цитата по «РИА Новости»).

Проект закона направили на согласование федеральным органам власти. Сколько времени займет его согласование, не уточняется. Господин Миронов считает несправедливым, что солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, «подвергаются опасности, но забыты государством». «Отрадно, что Минобороны нас услышало, разработав законопроект, устраняющий эту несправедливость»,— добавил он.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...