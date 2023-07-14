Минобороны хочет уравнять льготы участников СВО и военных, отражающих атаки ДРГ

Минобороны подготовило законопроект о приравнивании военнослужащих, отражающих атаки диверсионно-разведывательных групп на территории РФ, к участникам военной операции с предоставлением им соответствующих льгот. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Николая Панкова главе фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Сергею Миронову, который обратился с такой инициативой.

«Военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ в местностях, прилегающих к территориям, на которых проводится специальная военная операция, законодательством РФ статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии в настоящее время не установлены. В целях разрешения указанной проблемы Минобороны России подготовлен проект федерального закона "О внесении извещений в Федеральный закон "О ветеранах"»,— сказано в письме (цитата по «РИА Новости»).

Проект закона направили на согласование федеральным органам власти. Сколько времени займет его согласование, не уточняется. Господин Миронов считает несправедливым, что солдаты, проходящие службу в приграничных с Украиной регионах, «подвергаются опасности, но забыты государством». «Отрадно, что Минобороны нас услышало, разработав законопроект, устраняющий эту несправедливость»,— добавил он.

Президент Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим, им также засчитают двойной пенсионный стаж.

Лаура Кеффер