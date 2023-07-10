Кандидатов внесли в избирком

В Хакасии девять партий выдвинули своих кандидатов для участия в выборах верховного совета (ВС) нового созыва. На общую победу рассчитывают две — КПРФ, чей список возглавил руководитель региона Валентин Коновалов, и «Единая Россия» (ЕР) во главе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Соколом. Еще несколько партий планируют сохранить или создать свои фракции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирателям в Хакасии потребуется время, чтобы ознакомиться со списком партий, выдвинувших кандидатов в верховный совет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Избирателям в Хакасии потребуется время, чтобы ознакомиться со списком партий, выдвинувших кандидатов в верховный совет

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вечером в воскресенье 9 июля избирательная комиссия Республики Хакасия завершила прием документов от региональных отделений (РО) партий, намеренных принять участие в выборах депутатов ВС нового, восьмого созыва. В итоге этим правом воспользовались девять партий. Восемь из них выставили кандидатов как по партспискам, так и в одномандатных округах: КПРФ, ЕР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), ЛДПР, «Новые люди», «Коммунисты России», Партия пенсионеров и Партия за справедливость! (ПАРЗАС). «Родина» ограничилась кандидатами в трех одномандатных округах.

В Хакасии 25 депутатов ВС избираются по партспискам, 25 — в одномандатных округах. На выборах в 2018 году при голосовании по партспискам КПРФ получила 31,01%, ЕР — 25,46%, ЛДПР — 20,97%, «Коммунисты России» — 8,01%, «Справедливая Россия» — 7,09%. По данным сайта ВС, в республиканском парламенте седьмого созыва, уже завершившем работу, 20 депутатов входят во фракцию ЕР. У КПРФ 12 мандатов, у ЛДПР — пять, у СРЗП — три, у «Коммунистов России» — два.

Наибольшее число кандидатов выставили ЕР (124, включая 24 в одномандатных округах), на первой строчке партсписка которой — депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, и КПРФ (109, из них 23 в одномандатных округах) во главе с действующим руководителем республики Валентином Коноваловым. Обе партии рассчитывают на победу. «КПРФ ставит перед собой задачу победить на выборах. Мы объединились и намерены и дальше объединяться со всеми, желающими нашей республике продолжения ее системного развития в интересах большинства жителей»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ секретарь комитета по организационно-партийной работе РО КПРФ, депутат ВС Людмила Кауфман. Под победой в КПРФ понимают завоевание большинства в парламенте.

Оптимистичный прогноз на исход кампании дают и в ЕР, которая планирует получить квалифицированное большинство в ВС. «С учетом рейтинга партии, по спискам рассчитываем на 13-14 мандатов, тем более, что рейтинг партии по Республике Хакасия, по нашим данным, на 3-4% превышает среднероссийский и составляет 45% на текущий момент. Мы себе ставим KPI не меньше 55%, то есть плюс 10% к рейтингу»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ о задачах партии в РО «Единой России».

По словам депутата ВС от ЛДПР Михаила Молчанова, поскольку в Хакасии на этот раз «у ЕР и КПРФ сосредоточен слишком большой административный ресурс», «цена голоса избирателя существенно возрастает». «Если нашим гражданам доведется оценить высокий уровень подхода к подбору наших кандидатов, то мы рассчитываем на существенную поддержку со стороны, по крайней мере, оппозиционной части нашего населения. Ориентир при голосовании по партспискам — 12–16%. Я вижу не менее пяти-шести депутатов в нашей фракции по итогам выборов»,— дал прогноз „Ъ-Сибирь“ господин Молчанов.

В свою очередь, председатель совета РО СРЗП Ольга Ширковец лишь сказала, что партия рассчитывает на «хороший результат» по итогам выборов. Но что под ним имеют в виду справороссы, она не уточнила.

В РО «Новых людей» надеются на то, что партии впервые удастся создать фракцию в ВС, получив 11-12% при голосовании по партспискам и еще два-три мандата в одномандатных округах. По словам секретаря совета РО Ивана Мисюка, о реалистичности таких планов говорят достигнутые ранее партией результаты. «В прошлом году участвовали в муниципальных выборах во втором по величине городе Хакасии — Черногорске, там по спискам получили 15,7%. В Саяногорске получили более 5%. Два одномандатника прошли в Таштыпском районе»,— рассказал он „Ъ-Сибирь“.

Партия пенсионеров, по словам председателя правления ее РО в Хакасии Владимира Серебрякова, рассчитывает набрать не менее 5% и преодолеть тем самым избирательный порог. «По одномандатным округам, я думаю, у нас будет результат. Видимо, в Аскизском и Бийском районах»,— предположил он. Депутат ВС Вячеслав Тутатчиков, возглавляющий РО ПАРЗАС, посчитал преждевременным говорить о планах до регистрации кандидатов. Руководитель РО «Родины» Алексей Хабаров сказал „Ъ-Сибирь“, что партия рассчитывает на один мандат. В РО «Коммунистов России» на запрос не ответили.

«Думаю, что на выборах в Хакасии никто не сможет составить конкуренцию КПРФ и „Единой России“, которые разыграют большую часть мест по партспискам»,— считает руководитель коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов. Так, по его мнению, ЛДПР, несмотря на «паровоз» в лице лидера партии Леонида Слуцкого, «финансово сейчас не очень в состоянии осилить качественную кампанию», а у «Новых людей» практически нет местной повестки.

Списки кандидатов еще могут претерпеть изменения по результатам проверки поданных документов в республиканской избирательной комиссии. «Последние решения по заверению списков будут приняты в начале следующей недели. Документы на регистрацию будут приниматься до 18:00 16 июля»,— сообщили „Ъ-Сибирь“ в избиркоме.

Валерий Лавский