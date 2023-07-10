В Уфе из-за веломарафона закроют участки двух дорог

В Уфе из-за проведения Всероссийских соревнований по велоспорту 11 июля перекроют участок улицы Первомайской – от Кольцевой до Комарова и участок Комарова – от пересечения с улицей Первомайской до Спортивной школы олимпийского резерва по биатлону, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения будут действовать с 8:00 утра до 15:00 дня.

Во время веломарафона изменится маршрут движения троллейбусов.

«Городские службы просят горожан заранее планировать свой маршрут движения»,— отметили в мэрии.

Венера Хисамова

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