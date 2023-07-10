На Кубани за 11 млрд рублей создадут еще один индустриальный и два промышленных технопарка

В Краснодаре планируют построить индустриальный парк «Копанской», в Сочи — промышленный экотехнопарк и промтехнопарк «Армавирский электротехнический завод». Общий объем инвестиций составит 11 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Соглашения о создании площадок были подписаны между администрацией Краснодарского края и инвесторами на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. При реализации проектов на Кубани появится более 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Индустриальный парк в Краснодаре будет специализироваться на производстве стройматериалов. Там же инвестор планирует создать промышленную инфраструктуру в формате «лайт индастриал», предполагающую универсальные производственно-складские помещения. На этих площадях предприятия малого бизнеса смогут развернуть свои мощности.

В промышленном экотехнопарке в Сочи будут перерабатывать резинотехнические изделия для дальнейшего производства дорожных покрытий. Там же планируют запустить переработку и утилизацию древесно-растительных остатков, строительного лома, картона, стекла и бытовой техники. При этом часть материалов пойдет на выпуск изделий из древесины и вторичного щебня.

На базе Армавирского электротехнического завода будет работать промтехнопарк с центром прототипирования и лабораториями общего пользования. Потенциальные резиденты уже производят на площадке электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока. На площадке также планируют производить электронные устройства и радиоаппаратуру.

«Строительство и запуск площадок, обеспеченных промышленной инфраструктурой, является наиболее перспективным направлением развития промышленности края. По поручению губернатора мы существенно нарастили в регионе сеть промпарков и запускаем реализацию проектов по созданию промтехнопарков»,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

На Кубани уже работают шесть индустриальных парков, производство на которых организовали около 40 резидентов. Еще столько же площадок строят в Армавире, Краснодаре, Апшеронском, Динском и Крымском районах. В столице Кубани также создают технопарк радиоэлектронной промышленности.

Татьяна Ручкина

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