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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Украины Кулеба сообщил о согласовании «важных решений» для вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что согласованы «несколько важных решений» для страны перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали»,— написал господин Кулеба в Threads (принадлежит Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена).

Министр отметил, что по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО «точно станет короче». О каких именно решениях идет речь, он не сообщил.

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11–12 июля. Украина подала заявку на вступление в альянс 30 сентября 2022 года.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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