Минюст исключил из реестра иноагентов организацию, которая получила этот статус первой в РФ

«Евразийская антимонопольная ассоциация» исключена из реестра иностранных агентов, следует из списка Минюста РФ (.pdf). Некоммерческая организация открыла этот реестр 10 лет назад.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» была объявлена иноагентом 27 июня 2013 года. Минюст снял этот статус 5 июля 2023 года. Основания не указаны. По данным налоговой, НКО была ликвидирована ровно спустя 10 лет после того, как была признана иноагентом,— 27 июня 2023 года.

«Евразийская антимонопольная ассоциация» позиционировала себя как объединение юристов и экономистов из стран Евразийского континента. Сайт НКО не работает. Ранее на нем председателем совета альянса был указан Алдаш Айтжанов, исполнительным директором — Елена Бычкова. Оба — из Казахстана. 9 июня на сайте сообщалось, что в Санкт-Петербурге был подписан меморандум о сотрудничестве между НКО и Межгосударственным советом по антимонопольной политике. В мае господин Айтжанов встречался с министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахытом Султановым.

Леонид Уварчев