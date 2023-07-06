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Свердловский минздрав: вопрос о продолжении лечения Миши Бахтина со СМА рассмотрят в московском НИИ

Свердловский минздрав провел совещание по определению лечения маленького Миши Бахтина с диагнозом СМА. Как сообщили в министерстве, специалисты московского НИИ рассмотрят вопрос о продолжении лечения ребенка «Рисдипламом», который он получает с августа прошлого года. «Когда будет подписан официальный документ — решение врачебной комиссии, свердловский минздрав закупит для мальчика препарат»,— рассказал в министерстве.

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области

Участие в рабочей встрече приняла заместитель министра здравоохранения Елена Чадова, заведующего психоневрологическим отделением № 2 НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Светлана Артемьева, специалисты ОДКБ и ДГКБ №11, руководитель аппарата свердловского омбудсмена Ольга Ащеулова, представители регионального СКР и родителей ребенка.

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Напомним, родители Миши Бахтина требуют, чтобы их ребенку сделали инъекцию лекарственного препарата «Спинраза». Ситуация вокруг лечения мальчика, больного спинально-мышечной атрофией (СМА), получила общественный резонанс еще в 2020 году. Тогда начался сбор на укол препарата «Золгенсма», стоимость которого составляет около 160 млн руб. К концу года удалось собрать необходимую сумму, и в феврале 2021 года Мише Бахтину поставили укол «Золгенсма». Позже родители обратились в ОДКБ с просьбой продолжить лечение препаратом «Спинраза».

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Уколам повышают статус».

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