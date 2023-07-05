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Коммерсантъ FM
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Беглому казахскому экс-банкиру Аблязову предписали покинуть Францию

Французские власти потребовали от экс-руководителя казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова покинуть страну в течение 30 дней. Об этом сам экс-банкир сообщил на своей странице в сети Facebook (запрещена в РФ).

«Мне дали 30 дней, чтобы покинуть Францию»,— написал господин Аблязов на своей странице в Facebook.

Экс-банкир в своем заявлении также попросил о финансовой помощи, чтобы оспорить решение французских властей в судебных инстанциях.

Мухтар Аблязов покинул Казахстан в 2009 году после банкротства и национализации БТА-банка, который он ранее возглавлял. Он был заочно приговорен к лишению свободы за участие в преступном сообществе, растрату имущества, легализацию преступно полученных средств, злоупотребление полномочиями, а также за обвинение в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева. В 2011 году Генпрокуратура Казахстана запросила экстрадицию бизнесмена из Великобритании.

В феврале 2012 года Высокий суд Лондона приговорил банкира к 22 месяцам тюрьмы, однако за несколько часов до объявления этого решения Аблязов покинул Великобританию. В 2017-м суд в Алматы признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА-банка и приговорил к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Согласно данным Национального бюро по противодействию коррупции, общий ущерб, причиненный бывшим банкиром, превышает $7,5 млрд. В 2018 году суд признал движение «Демократический выбор Казахстана», возглавляемое Аблязовым, экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

Выдачи банкира также добиваются Россия и Украина. Таганский суд Москвы вынес приговор Аблязову по делу о хищении у АО «БТА-банк» почти 60 млрд руб. В 2015 году французский премьер-министр Манюэль Вальс постановил выдать Мухтара Аблязова России, но Государственный совет Франции отменил решение из-за «политических мотивов». Генпрокуратура России заявила, что это нарушает принцип наказания за совершение преступлений. На Украине банкиру предъявлено обвинение в хищении $400 млн.

Чем известен беглый казахстанский банкир Аблязов

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Георгий Рамонов

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