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Коммерсантъ FM
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Российский аналог Zara Home и H&M Home откроется осенью

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве осенью 2023 года. Об этом рассказала ТАСС управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова. В ближайшие два года Redecoro откроет 50 магазинов в России и СНГ.

«До конца 2023 года мы откроем в Москве два офлайн и один онлайн магазин. Первый, площадью 370 кв. м, появится уже осенью в ТЦ "Метрополис". В ближайшие пару лет планируем открытие до 50 магазинов по всей России и СНГ»,— сообщила управляющий партнер компании.

Осенью 2023 года бренд также разработает и представит первую линейку домашнего декора, текстиля, посуды, товаров для кухни и ванной, рассказала Анастасия Кондакова. Бренд ориентируется на средний ценовой сегмент, продукция производится на фабриках в России, Турции, Индии и Китая.

Группа компаний Inditex (владеет Zara) приостановила работу магазинов в России 5 марта 2022 года на фоне начала военной операции на Украине. H&M объявил об уходе с российского рынка в июле прошлого года. Сеть Redecoro основали весной 2023 года в Москве. Проект инвестирует Сбер.

Анастасия Ларина

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