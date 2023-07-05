Илью Клигмана кинули условно

Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы приговорил к условным срокам гендиректора международного фонда «Афроком», вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова и бывшего президента ХК «Рысь» СОБР МВД России, мужа певицы Согдианы Башира Куштова. По данным следствия, они вместе с еще одним фигурантом пытались получить $1 млн с заочно арестованного и находящегося в международном розыске экс-бенефициара разорившегося банка «Агросоюз» Ильи Клигмана за прекращение его уголовного преследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башир Куштов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Башир Куштов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Несмотря на признание вины, суд над Игорем Юрасовым, Баширом Куштовым и Андреем Фетисовым продолжался пять месяцев. Во вторник, оглашая резолютивную часть приговора, судья Ольга Затомская признала вину всех троих подсудимых в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) доказанной. Однако с учетом того, что фигуранты и сами признались в афере, раскаялись в содеянном и помогали следствию, судья нашла основания оставить их на свободе. При этом особенно можно выделить предпринимателя Куштова, активно помогавшего жителям Донбасса и участникам СВО. У него оказалось 11 детей и многочисленные заслуги перед родиной, отмеченные не только медалями и грамотами, но и наградным оружием. Кстати, за своего земляка из Ингушетии, объявленного на Украине террористом и внесенного в базу проекта «Миротворец», поручался замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, а певица Согдиана предлагала освободить его под залог в 35 млн руб.

Судья назначила каждому из подсудимых по три с половиной года колонии общего режима условно и испытательному сроку в четыре года.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужило обращение в правоохранительные органы бывшего акционера рухнувших Арксбанка, РУБанка и Дил-банка Сергея Герасименко, близко знакомого со скрывающимся в Германии господином Клигманом.

Как следовало из заявления, осенью 2019 года Игорь Юрасов и Башир Куштов получили информацию о том, что в производстве следственного управления ГСУ ГУ МВД России по Москве находится уголовное дело о хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) участниками организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) 7 млрд руб. из банка «Агросоюз», бенефициаром которого выступал Илья Клигман. Сам он обвиняемым по делу не проходил, но решальщики сообщили господину Герасименко, что вскоре это произойдет. При этом они утверждали, что с помощью высокопоставленных силовиков могут решить вопрос о непривлечении господина Клигмана к уголовной ответственности. Свою помощь финансисту решальщики оценили в $1 млн.

Переговоры с господином Герасименко проходили в различных ресторанах Москвы и закончились тем, что в декабре 2019 года он передал решальщикам $500 тыс. Однако в апреле 2021 года ГСУ ГУ МВД по Москве заочно обвинило господина Клигмана в организации ОПС. Причем банкир, по версии следствия, являлся и организатором хищений из банка, а также вывода средств за границу.

Поняв, что их кинули, господа Герасименко и Клигман обратились в ФСБ с заявлением о преступлении.

Дальнейшие переговоры, в ходе которых господин Герасименко пытался добиться возвращения решальщиками денег или выполнения ими обязательств, проходили уже под контролем сотрудников спецслужбы. После того как оперативниками было собрано достаточно доказательств причастности Башира Куштова и Игоря Юрасова к преступлению, они были задержаны и доставлены в столичный ГСУ СКР, где свою вину полностью признали. Несмотря на это, Пресненский райсуд Москвы по ходатайству следствия отправил их в СИЗО. Получить комментарии от защиты осужденных “Ъ” оперативно не удалось.

Юрий Сенаторов