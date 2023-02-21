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Коммерсантъ FM
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ОПС «Добрые деньги»

Закончено дело о хищениях десяти миллиардов

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), похитившего более 10 млрд руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк, и направила его материалы в Басманный райсуд. Организатором вывода денег из этих кредитных учреждений, а также еще почти десятка обанкротившихся банков следствие считает находящихся в международном розыске их конечного бенефициара Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. В общей сложности обвинения, в том числе заочные, в рамках этого дела предъявлены 20 фигурантам.

Илья Клигман

Илья Клигман

Илья Клигман

Инкаробанк и «Агросоюз» лишились лицензий с интервалом в неделю — 31 октября и 7 ноября 2018 года соответственно. Основания для прекращения их деятельности также были схожими — кредитование сомнительных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора финансовых операций и проч. На момент краха Инкаробанк остался должен кредиторам порядка 3 млрд руб., а «Агросоюз» — 7 млрд руб. В обоих случаях в 2019 году ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

При этом следствие довольно быстро выяснило, что организаторами афер в этих банках, как, впрочем, и еще десятке аналогичных, являются их конечный бенефициар Илья Клигман и Евгений Урин. Это и послужило в последующем основанием для объединения двух уголовных дел.

Евгений Урин — младший брат Матвея Урина, который в 2011 году был приговорен к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. Кроме того, в 2013 году господин Урин был осужден на семь с половиной лет колонии по уголовному делу о мошенничестве на сумму 16 млрд руб. Недавно арбитраж по иску АСВ взыскал с него 2,3 млрд руб.

По версии полицейских, в возглавляемое обвиняемыми Клигманом и Евгением Уриным ОПС входило несколько десятков человек, поставивших на поток разграбление кредитных учреждений в преддверии отзыва у них лицензий. Как полагают в ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, жертвами серийных мошенников помимо клиентов «Агросоюза» и Инкаробанка стали вкладчики Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Арксбанка (более 35 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб., которые возмещать пришлось АСВ. Сейчас, по данным источников “Ъ”, в связи с этими аферами следственные органы МВД расследуют уже 18 уголовных дел.

Что же касается хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка, то они, как следует из материалов следствия, осуществлялись путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов, а также через переуступку кредитного портфеля подконтрольным участникам махинаций компаниям. Например, незадолго до отзыва лицензии у «Агросоюза» руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам по подложным договорам цессии фиктивной фирме «Восход». Оттуда в надежде запутать следы мошенники все долги переуступили трем другим фиктивным ООО — «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг».

Как установили правоохранители, разработчиками всех криминальных схем по выводу денег из «Агросоюза» и других банков являлись отвечавшая в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию, ранее судимая за финансовые махинации Наталья Петренко и Евгений Урин. Непосредственными же исполнителями хищений, как полагает следствие, выступали бывшие вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления этого банка Андрей Сомов. Отметим, что последний, отвечавший за оформление документов о переуступке прав требования, полностью признал свою вину в инкриминированном преступлении и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело на днях в особом порядке начнет слушать Басманный райсуд.

Силовой блок, инкассацию и безопасность в ОПС, по версии полицейских, курировал бывший сотрудник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев.

В общей сложности обвинения в мошенничестве, а также создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) в рамках этого дела предъявлены 20 фигурантам. При этом почти половина из них арестована заочно и находится в розыске. Так, в мае прошлого года Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего владельца «Агросоюза» Андрея Шляхового и экс-председателя совета директоров УМ-банка Якова Гембуха. Еще четверо обвиняемых уже отбывают сроки за покушение на растрату (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ) из Байкалбанка по вынесенному в 2019 году Железнодорожным райсудом Улан-Удэ приговору.

Сам предполагаемый организатор ОПС Клигман, как уже рассказывал “Ъ”, уехал в Германию еще в 2016 году, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы начало расследование хищений денег из Арксбанка.

А в конце 2019 года беглый экс-банкир угодил в скандальную историю. Поддавшись на обещание мошенников решить проблему с его уголовным преследованием, господин Клигман едва не лишился $1 млн. Что его обманывают, он понял уже после того, как передал решальщикам половину оговоренной суммы, но его все равно объявили в розыск.

По данным “Ъ”, в понедельник Мосгорпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, насчитывающему более 500 томов, и направила его в Басманный райсуд. Учитывая объем материалов, судебное следствие может затянуться на многие месяцы.

Олег Рубникович

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