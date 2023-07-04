Владимир Путин принял выпускников «школы губернаторов»

Президент Владимир Путин в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца встретился с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. «В обиходе весь этот процесс и все это обучение называют школой губернаторов,— отметил глава государства.— И на самом деле это соответствует действительности…С 2017 года, пока реализуется эта программа, 50 ее участников действительно стали главами регионов».

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Всего более 200 выпускников получили за это время новые назначения: в частности, пятеро назначены федеральными министрами, более двадцати — заместителями министров, в том числе семеро — первыми заместителями. Выпускники школы есть среди заместителей председателей Государственной думы и Совета федерации, среди глав ключевых комитетов.

«Ваши коллеги успешно трудятся и в администрации президента, и в аппарате правительства»,— отметил Владимир Путин. Ряд участников программы работают главами крупных городов — среди них Нижний Новгород, Тюмень, Казань, Калуга, Липецк, Воронеж, Ижевск и другие,— а также в крупнейших корпорациях («Роскосмос», «Роснано», РЖД, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк, «Роснефть», АЛРОСА). Всего выпускниками программы стали более 400 человек.

«Хочу подчеркнуть, что это, конечно, тот самый социальный лифт,— сказал президент.— Программа построена по принципам абсолютной прозрачности. Здесь прежде всего важно не какое-то "телефонное право" или бывшие заслуги, а личные данные, способности и творческий потенциал, готовность служить, в самом хорошем смысле этого слова: служить народу, своей стране. Выпускники всегда откликались на то, что нужно стране в первую очередь. Совсем недавно это была пандемия, и шли именно туда, где наиболее востребованы были руководящие кадры. С началом специальной военной операции практически все, кто работал в системе подготовки кадров, были настроены на то, чтобы по самым разным направлениям поддержать ее проведение».

Президент поблагодарил «всех, кто принимает участие во всех процессах подобного рода», и выразил надежду на то, что выпускники оправдают доверие и реализуют себя. Он также поблагодарил их преподавателей и наставников.

Исполняющий обязанности ректора РАНХиГС глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поблагодарил президента за запуск программы в 2017 году. Господин Комиссаров отметил «региональные стажировки, которые являются обязательной частью программы»: «Все наши участники получают реальные задачи от глав регионов, которые, в свою очередь, являются выпускниками прошлых, предыдущих потоков… Обучение на практике — самое лучшее, что может быть».

Алексей Комиссаров также подчеркнул качество преподавания и поблагодарил наставников: «У нас удивительные лекторы, преподаватели, наставники: это руководители правительства, администрации президента, министры, руководители крупных корпораций. У всех сложный график, но все находят время». И. о. ректора напомнил, что для обучения по программе отбирают участников конкурса «Лидеры России» (проводится АНО «Россия — страна возможностей» под патронатом администрации президента.— «Ъ»), а также «тех, кто уже занимает серьезные управленческие позиции в органах власти и корпорациях» и показывает «высочайшие результаты работы».