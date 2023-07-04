Лишенные полномочий новосибирские депутаты обратились в суд для их восстановления

Хельга Пирогова и Сергей Бойко (признан иноагентом), лишенные полномочий депутатов новосибирского горсовета, опротестовали соответствующее решение муниципального парламента в Центральном районном суде Новосибирска. О подаче исков «Ъ-Сибирь» сообщила юрист Ольга Нечаева, представляющая их интересы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего подано два иска – к прокуратуре города Новосибирска и горсовету. «В первом случае мы оспариваем представление прокурора, считаем, что прокуратура вышла за пределы своих полномочий … Прокуроры не наделены правом обращения с требованием о рассмотрении вопроса о лишении депутатских полномочий. По закону, такими полномочиями наделен губернатор»,– рассказала госпожа Нечаева. Горсовет же, по словам юриста, кроме того, нарушил права двух депутатов, не дав им возможности обозначить свою позицию.

«Помимо исков подано заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Просим приостановить решение горсовета о лишении полномочий. Либо, если суду эта мера покажется чрезмерной, то запретить назначать дополнительные выборы по этим округам»,– добавила Ольга Нечаева.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 28 июня горсовет досрочно лишил полномочий независимых депутатов Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову, находящихся за границей. Решение было принято по представлению прокуратуры, заявившей, что они не отчитались о доходах за 2022 год. По решению муниципального парламента, полномочия исключенных депутатов официально прекращаются с 4 июля. Кураторство над их округами до новых выборов передано депутатам Андрею Любавскому (КПРФ) и Сергею Бондаренко («Единая Россия»).

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Валерий Лавский