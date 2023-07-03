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Коммерсантъ FM
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Саудовская Аравия продлит на еще один месяц добровольное сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия продлит на август добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках ОПЕК+. Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на неназванный официальный источник в Минэнерго королевства.

Добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне 9 млн б/с, пишет агентство. «Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, принимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков»,— сказал источник издания.

Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и другие страны ОПЕК+ договорилось о сокращении добычи в мае в совокупности на 1,6 млн б/с. Позже Саудовская Аравия объявила, что в июле добровольно сократит добычу еще на 1 млн б/с. Эти меры приняли для стабилизации нефтяного рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Есть ли пределы сокращениям».

Олеся Павленко

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