Торжество голоса

В Мариинском-2 ночью с четверга на пятницу были объявлены победители Семнадцатого международного конкурса имени П. И. Чайковского в номинации «Сольное пение». Лауреатом первой премии среди мужчин стал корейский тенор Чи Хун Сон, среди женщин — российская меццо-сопрано Зинаида Царенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Меццо-сопрано Зинаида Царенко исполнила арии из «Орлеанской девы» и «Дон Карлоса» и получила I премию конкурса

Фото: Марк Олич / Росконцерт Меццо-сопрано Зинаида Царенко исполнила арии из «Орлеанской девы» и «Дон Карлоса» и получила I премию конкурса

Фото: Марк Олич / Росконцерт

Решения вокального жюри семнадцатого созыва поразили объективностью, о которой можно только мечтать на любом конкурсе, проходящем в России. И хотя процесс обсуждения лауреатов слегка затянулся, жюри настолько точно подготовило список из 14 финалистов, прошедших в третий тур конкурса, что оставалось всего лишь выбрать лучших из них. Да и сами конкурсанты так подобрали программы финалов, что дали возможность сравнивать, кто лучше споет арию короля Рене из «Иоланты» или ариозо Ленского из «Евгения Онегина» Чайковского. Председатель жюри Хибла Герзмава, которой было предоставлено слово, передала его Валерию Гергиеву, который, сославшись на поздний час, был предельно краток и мгновенно слово ей вернул. Герзмава в присутствии остальных членов жюри, за исключением американского пианиста и коуча Крэга Рутенберга, слушавшего туры конкурса из-за океана в режиме онлайн, строго зачитала лауреатов и дипломантов, пожелав всем больших успехов. Выбирать пришлось из четырех басов, четырех теноров и двух баритонов, а также трех сопрано и одной меццо-сопрано.

Из четырех басов дипломы за участие в третьем туре получили 26-летний Константин Федотов и Хоу Ливэй (27 лет), уступившие по яркости, зрелости и техничности исполнения коллегам 28-летнему Глебу Перязеву (IV премия) и 32-летнему Чон Ин Хо (II премия). Но Федотов еще точно возьмет свое на других конкурсах, учитывая, какими дивными козырными низкими нотами владеет. Двумя дипломантами также стали российские теноры: 32-летний Александр Михайлов, у которого от волнения в финале повысилась тремоляция, и 29-летний Роман Широких, напрасно выбравший среди двух арий знаменитую «Nessun dorma» из «Турандот» Пуччини, где ему не хватило ни свободы, ни красоты и уверенности звучания.

Солист Мариинского театра бас Глеб Перязев, получивший IV премию, уверенно, без запинок шел к финалу с первого тура, демонстрируя полный набор качеств победителя: начиная от языка и стиля, заканчивая харизмой и артистизмом, предсказуемость и нарочитость которого, возможно, слегка пресытили жюри. Спел как раз на свою IV премию 32-летний тенор Игорь Морозов: солист «Геликон-оперы» выбрал для финала небольшую, щадящую, но очень выразительную арию Туридду «Mamma, quel vino e generoso» из «Сельской чести» Масканьи и арию Ленского. 24-летняя сопрано Полина Шабунина также была удостоена IV премии, подкупив, пожалуй, наибольшей искренностью пения. Но если русской девичьей душевности ей хватило в песне Наташи «Соловушка в дубравушке» из «Опричника» Чайковского, то до сложных женских чувств Леоноры в «Tacea la notte» из «Трубадура» Верди ей бы надо еще подрасти.

Если третьи премии ушли к исполнителям крепкого среднего уровня 27-летней белорусской сопрано Альбине Тонких и 32-летнему китайскому баритону Хун Чжэньсяну, то обладатели вторых премий оказались теми, о которых говорят, что они не хуже первых. Корейскому басу Чон Ин Хо II премия досталась за роскошный большой, богатый обертонами голос. Правда, в отличие от предыдущего конкурса, где у иных зарубежных участников артикуляция русского текста была лучше, чем у носителей языка, на этот раз все без исключения китайцы и корейцы показали очень небрежное отношение к языку, допустив немыслимое количество ошибок в согласных и исказив многие слова до неузнаваемости. Другой финалист, получивший II премию, 24-летний баритон Максим Лисиин, участник Молодежной программы Большого театра, изумил не только завидной спортивной выдержкой исполнения во всех турах, но и редчайшей интеллигентностью, неотразимой мужской харизмой. Феноменальное качество его яркого и сочного звука, неотделимая связь слова и музыки помогли ему создать образы идеального князя Елецкого в ариозо из «Пиковой дамы» Чайковского и феерического баламута Фигаро из «Севильского цирюльника». 31-летняя сопрано родом из Воронежа Ольга Маслова, солистка Мариинского театра, задала самую высокую планку на этом конкурсе. Она получила серебряную медаль (и II премию) за свое чистой пробы драмсопрано — такие рождаются раз в несколько десятилетий, и за ними гоняются менеджеры всего мира. Маслова ошеломила жюри своим голосом в арии Турандот «In questa reggia» из одноименной оперы Пуччини и в арии Лизы «Откуда эти слезы» из «Пиковой дамы» Чайковского.

Золотыми медалистами стали 32-летний тенор Чи Хун Сон, расчетливо подобравший для финала арию Ленского и раритет — виртуозную арию Арнольда «Asile hereditaire» из «Вильгельма Телля» Россини, и 30-летняя Зинаида Царенко. Она получила первое место в немалой степени благодаря своей старшей коллеге Ольге Бородиной, сидевшей в жюри и знающей толк в том, что такое очень хорошее меццо, тем более что исполнила она две ее любимых коронных арии — «Да, час настал» Иоанны из «Орлеанской девы» Чайковского и арию Эболи «O don fatale» из «Дон Карлоса» Верди.

Владимир Дудин