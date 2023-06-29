Мусорная жаба из «Куми-Куми»: какой мультфильм описывал Путин

29 июня президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» вспомнил о мультфильме о мусорной жабе, отвечая на вопрос о переработке отходов. «Жаба — молодец, она на нашей стороне»,— похвалил мультгероя глава государства. Откуда взялся этот персонаж — в материале «Ъ».

Мусорная жаба появляется в комедийно-приключенческом мультсериале «Куми-Куми». Ей посвящена третья серия первого сезона. С помощью жабы главные герои сериала — Джуга, Юси и Шумадан — очистили острова Куми-Куми от накопившихся отходов. Мусорная жаба их съела и переработала.

Прообразы героев Куми-Куми созданы для фестиваля комиксов в 2005 году. Видео песенки с танцующими героями набрало примерно 2 млн просмотров на YouTube. Проект решили продолжить в виде мультсериала.

Работу над ним вели студия Toonbox («Мистер Фримен», «Фиксики») и продюсерский центр «Рики» («Смешарики», «Фиксики»). С 2011 по 2014 год проект также финансировали правительство Москвы и Фонд кино. Первый эпизод вышел 30 марта 2011 года, всего был снят 21 эпизод (2 сезона).

Режиссером сериала «Куми-Куми» стал Владимир Пономарев, ранее он работал над анимационными сериалами «Мистер Фримен» и «Настоящие приключения Белки и Стрелки». Продюсер мультсериала «Куми-Куми», соавтор «Смешариков» Илья Попов в интервью NEWS.ru отметил, что во всех выпусках «присутствуют темы, направленные на развитие детей» и «многозначимые социальные темы, в том числе связанные с экологией. Поэтому очень приятно, что на это руководство страны обращает внимание».

«Куми-Куми» рассчитан на детей в возрасте от 8 до 12 лет. Его показывали на каналах «Мультимания», «Карусель» и СТС. Сейчас серии выложены на YouTube, серия про жабу собрала 7,9 млн просмотров. Рейтинг мультсериала на «Кинопоиске» по итогам 30,5 тыс. оценок составляет 7,6 балла, на IMDb — 8,0 (67 оценок).