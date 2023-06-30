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ЦДС потеснится в Буграх

Жилой проект застройщика может приобрести группа «Прок»

ЦДС Михаила Медведева ведет переговоры о продаже 5,4 га в поселке Бугры Ленинградской области. Площадку, которая позволяет построить жилой проект на 76 тыс. кв. м, может приобрести группа «Прок». Локация характеризуется более низкими ценами на жилье по сравнению с другими примыкающими к Санкт-Петербургу районами. Но из-за необходимости застройки участка в одну очередь срок продажи квартир может затянуться, говорят эксперты.

Глава ЦДС Михаил Медведев может выручить 1,2 млрд рублей от продажи участка в Буграх

Глава ЦДС Михаил Медведев может выручить 1,2 млрд рублей от продажи участка в Буграх

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава ЦДС Михаил Медведев может выручить 1,2 млрд рублей от продажи участка в Буграх

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа «Прок» договаривается о покупке у ЦДС участка под застройку в поселке Бугры Ленинградской области. Об этом «Ъ-СПб» рассказал источник на рынке недвижимости. По информации другого собеседника «Ъ-СПб», ЦДС искал покупателя на 5,4 га в этой локации, где можно построить жилой комплекс площадью 76,5 тыс. кв. м. В ГК «Прок» сообщили «Ъ-СПб», что готовы будут сделать анонс позже, в ЦДС отказались от комментариев.

ГК «Прок» строит жилье в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а также занимается генподрядными работами и оптовыми продажами цемента и бетона. Среди ее проектов комплексы «Шуваловский дуэт», «Дом у разлива», «Кудров-хаус». В стадии строительства у ГК «Прок» находится 79,3 тыс. кв. м жилья, следует из данных Единого ресурса застройщиков. Владельцами компаний, которые входят в состав группы, являются Владимир Юрьев и Алексей Израйлев, указано в «СПАРК-Интерфакс».

Стоимость сделки может составить 1,2 млрд рублей, подсчитал управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Аналогичную оценку дает директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов. В проект может потребоваться вложить 7 млрд рублей, указывает он. Бугры — знакомая локация для застройщика. В 2020 году «Прок» приобрел у ЦДС 4,6 га в этом районе, где возводит жилой комплекс комфорт-класса «Стороны света».

Участок расположен в активно застраиваемом месте, где сложилась определенная лояльность потребителя к местоположению, говорит партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин. Цена продажи жилья комфорт-класса в этом районе может составить 140–160 тыс. рублей за квадратный метр, полагает господин Бойков. Бугры отличаются самыми низкими ценами на жилье по сравнению с другими районами Ленобласти вблизи КАД, но при этом проигрывает им по транспортной доступности и развитию инфраструктуры, отмечает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Из-за низкой маржинальности для работы в этой локации необходимо эффективно управлять издержками, предупреждает он.

Наличие документов позволит застройщику привлечь проектное финансирование и оперативно выйти на площадку, считает господин Бойков. Однако разрешение на строительство не позволяет разбить проект на несколько очередей, подчеркивает господин Вересов. По этой причине распродать такой существенный объем жилья к моменту завершения работ не получится, что могло отпугнуть других претендентов, объясняет он.

В первом полугодии 2023 года застройщики купили под строительство жилья и апартаментов в Петербурге 21 га земли, что в 11 раз меньше, чем годом ранее. Инвестиции в приобретение участков с этими целями сократилось на 37%, до $153 млн (13,3 млрд рублей). Подобная тенденция связана с активным пополнением земельного банка в конце 2022 года: за шесть месяцев прошлого года строительные компании приобрели в агломерации более 1,3 тыс. га, делится господин Орлов. В условиях нестабильности многие компании очень избирательно подходили к пополнению портфеля, предпочитая концентрироваться на наиболее перспективных локациях, резюмирует господин Бойков.

Константин Куркин

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