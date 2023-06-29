«Одной из лучших стоит признать Roblox»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как растет аудитория виртуальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пока Apple готовит к запуску свой первый шлем смешанной реальности, метавселенная Second Life отмечает 20-летие своего существования. На праздновании в виртуальном мире ожидаются живая музыка, диджеи, танцевальные представления, ярмарка одежды для аватаров и прочие цифровые творения. В прошлые годы праздник, который растягивается на две недели, посещали до 300 тыс. человек. В этом году организаторы ожидают еще больше участников.

Несмотря на свой почетный возраст, Second Life далеко на самая популярная виртуальная вселенная. Minecraft, VRChat, Rec Room, Animal Crossing и прочие умело перетягивают к себе пользователей. Одной из лучших в этом деле стоит признать Roblox. В последнем отчете компания похвасталась среднесуточным количеством активных пользователей в размере 66 млн. И тут важнее даже не конечное число людей, а рекордный рост на 22% в сравнении с показателями прошлого года. Примерно на столько же увеличилась доля часов работы платформы, достигнув также рекордной отметки в 14,5 млрд человек. И хотя самым внушительным ростом в 35% отметилась группа пользователей в возрасте от 17 до 24 лет, наиболее вовлеченной аудиторией оказались дети в категории 13+.

Возможно, поэтому Roblox все-таки решила легализовать взрослый контент. Речь о просмотре и создании некоторых форм насилия, так называемых романтических тем, изображениях крови и алкоголя, умеренно грубом юморе и неиграбельных азартных играх. Получить доступ к подобным вещам в Roblox можно будет только после подтверждения возраста. Для этого потребуется загрузить на платформу фотографию и документ, подтверждающий личность. Дополнительным инструментом регулирования будет функция родительского контроля.

Решение стоит признать полезным хотя бы потому, что Roblox уже известен запрещенными мирами со взрослым контентом. Они даже получили собственное название — сondo games. Модераторы регулярно ищут и блокируют их. Но те только сильнее уходят в тень, и на серверах с подобным контентом могут собираться десятки и даже сотни тысяч участников.

Но не менее интересны аудитории Roblox и прочие атрибуты взрослой жизни. К примеру, полиция Сингапура создала свой мир, который за два месяца существования посетили больше 105 тыс. человек. Любопытно, сколько из них служат в полиции в реальном мире.