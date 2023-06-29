Депутаты просят защиты у прокуроров

Народное собрание Ингушетии в среду внесло в Госдуму законопроект о дополнительных гарантиях неприкосновенности региональных депутатов. В частности, по мнению его авторов, подвергать таких парламентариев административному наказанию следует лишь с согласия прокурора субъекта РФ. В принятии этой инициативы в Думе сомневаются, хотя коммунист Михаил Матвеев считает, что подобные нормы могли бы защитить оппозиционных депутатов от преследования за их политическую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект парламента Ингушетии предполагает внесение поправок в ст. 18 закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В ней предложено закрепить прописанную сейчас в УПК норму о том, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении регионального парламентария должен принимать глава следственного комитета субъекта РФ. А подвергать региональных депутатов административному наказанию, по мнению авторов проекта, следует только с согласия прокурора субъекта РФ.

В пояснительной записке отмечается, что гарантии неприкосновенности депутатов заксобраний «требуют дальнейшего развития», особенно с учетом вызовов времени.

«В условиях проводимой нашим государством внешней политики и специальной военной операции на Украине вопрос роста доверия граждан к проводимой органами государственной власти политике стоит наиболее приоритетно»,— указывают депутаты. По их мнению, закрепление особого порядка производства по уголовным и административным делам позволит «защитить честь, достоинство выборного должностного лица от необоснованных и преступных посягательств».

Председатель комитета Думы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») сказал “Ъ”, что поднятый ингушским парламентом вопрос уже обсуждался в конце 2021 года при работе над законом о публичной власти и поддержки не нашел. Глава комитета по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР) тоже считает, что у этой инициативы «нет перспектив» и лучше оставить нынешний порядок.

Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») назвал предложение ингушских коллег «немного наивным», поскольку СКР и прокуратура — организации с иерархическим вертикальным подчинением: «Неважно, где представитель СКР или прокуратуры работает, они все равно являются федеральными сотрудниками». Он напомнил, что его партия «всегда выступала за отмену какой бы то ни было депутатской неприкосновенности». «Это все излишества»,— добавил господин Новичков.

Олег Леонов («Новые люди») согласен, что уже сама идея депутатской неприкосновенности «достаточно спорная». «Если менять эту норму, то точно в сторону сокращения права на неприкосновенность, а не увеличения. Увеличивать привилегии чиновников и депутатов, тем более во время СВО,— прямой путь к напряжению в обществе. Для спокойствия и стабильности в стране людям должно быть понятно: есть единые законы и правила, все подчиняются им одинаково»,— пояснил депутат “Ъ”.

Михаил Матвеев (КПРФ), напротив, уверен, что оппозиционным парламентариям в регионах нужно больше неприкосновенности. Он рассказал “Ъ”, как, будучи самарским депутатом, часто подвергался административному наказанию за нарушение закона о митингах. «Я считаю инициативу правильной. Я не имею в виду привлечение к ответственности, например, за нарушение скорости, а за нарушения, связанные с политической деятельностью. В законодательстве говорится, что региональные депутаты привлекаются к административной ответственности в особом порядке, но сам этот порядок не прописан. В правоприменительной практике получается, что депутатов привлекают в обычном порядке. Это неправильно, потому что значительная часть таких ситуаций связана с политической деятельностью»,— отметил коммунист.

В настоящее время не существует особого порядка привлечения региональных депутатов к административной ответственности, налагаемой в судебном порядке.

Он есть только при привлечении к уголовной ответственности, поясняет старший преподаватель Западного филиала РАНХиГС Алексей Елаев: п. 11 ч. 1 ст. 448 УПК предусматривает, что для возбуждения уголовного дела или привлечения депутата в качестве обвиняемого необходимо согласие руководителя следственного органа СКР по субъекту РФ. «Также законопроект предлагает исключения для депутатов из общего порядка рассмотрения дел в отношении спецсубъектов после их возбуждения, предусмотренного ч. 1 ст. 450 УПК. Предлагается, чтобы ходатайство о заключении региональных депутатов под стражу возбуждалось также по представлению руководителя следкома субъекта и рассматривалось не районным судом, как сейчас, а Верховным судом соответствующего субъекта РФ»,— отмечает юрист. При этом, по его мнению, юридическая техника проекта «не позволяет сделать вывод о значительных шансах его принятия Думой»: в частности, вместо внесения изменений в процессуальные кодексы предлагаются поправки в закон о публичной власти.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что в случае принятия эти поправки позволили бы защитить региональных депутатов «от мелких ударов и уколов». «Поэтому инициатива в целом логична, хотя и труднореализуема»,— заключает эксперт.

Ксения Веретенникова