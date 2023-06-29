Петроградка включает счетчик

Платное парковочное пространство в Санкт-Петербурге в ближайшие дни пополнится еще одним районом: к Центральному и Адмиралтейскому добавится Петроградский, однако пока без Крестовского острова. Эксперты обращают внимание на недостаток выделенных полос для движения общественного транспорта, что не позволяет существенно улучшить транспортную ситуацию в районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 141 улице Петроградского района подготовлено более 10 тыс. парковочных мест

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ На 141 улице Петроградского района подготовлено более 10 тыс. парковочных мест

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Зона платной парковки в Петербурге с 1 июля будет расширена на шесть муниципальных округов Петроградского района, а с 1 октября платной станет парковка и на Крестовском острове. Как сообщил зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, на 141 улице подготовлено более 10 тыс. парковочных мест, в том числе 1 тыс. мест — для маломобильных граждан и инвалидов. И если ранее выдача парковочных разрешений жителям начиналась за месяц до начала действия платной парковки, то в Петроградском районе власти приступили к этому за два месяца. «На сегодняшний день выдано более 5 тыс. разрешений и 5 тыс. в работе»,— сказал господин Ваньчков, выразив уверенность, что к 1 июля оформление будет завершено. Парковочное разрешение жителя стоимостью 1800 рублей в год будет действовать для его обладателей на территории всего района, уточнил замглавы комтранса. По его словам, в районе установлено более 1000 информационных табличек и 80 паркоматов, доля которых в общей структуре оплаты продолжает снижаться: их выбирают около 12% автомобилистов, и постепенно плата с помощью паркоматов отходит на второй-третий план, уступая более популярному мобильному приложению. В целом водители могут воспользоваться 12 существующими способами оплаты, напомнил замглавы комтранса. Он сообщил также, что поступления в городской бюджет от платы за парковку с начала года составили около 1 млрд рублей, еще 600 млн принесли штрафы за нарушение правил парковки.

В свою очередь, замдиректора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин рассказал, что в Петроградском районе в рамках подготовки к началу работы зоны платной парковки полностью завершилась установка дорожных знаков: их смонтировано более 3400, почти треть от существующего на сегодняшний день количества дорожных знаков в районе (9500).

Господин Мацарин также сообщил, что в районе была частично изменена схема движения транспорта, особенно в районе Колтовской слободы. В пресс-службе комтранса сообщали, что в рамках подготовки к запуску зоны платной парковки в районе на 25 улицах было организовано одностороннее движение, в том числе на восьми — как раз в Колтовской слободе. Это улицы Гдовская, Корпусная, Петергофская, Резная, Средняя Колтовская, Глухая Зеленина, а также набережная Адмирала Лазарева и Резной переулок. В пресс-службе отметили, что в Колтовской слободе при планировании парковочного пространства были зафиксированы существенные нагрузки на дорожную сеть, превышающие ее пропускную способность: систематически образовывались транспортные заторы при съезде с моста Бетанкура, на Новоладожской и Пионерской улицах, на набережной Адмирала Лазарева и Лазаревском мосту. Введение одностороннего движения позволяет увеличить парковочное пространство и оптимизировать пропускную способность, разгрузив улицы за счет перенаправления транспортных потоков, отметили в комтрансе.

«Радует то, что благодаря "Центру управления парковками" появятся несколько небольших мини-выделенок на ряде улиц в районе станции метро "Чкаловская". Но, к сожалению, это лишь капелька меда»,— отмечает главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков, подчеркивая необходимость организации выделенных полос на ключевых магистралях Петроградского района — как на сквозном Каменноостровском проспекте, так и на дорогах, ведущих к Биржевому и Тучкову мостам. По его словам, в частности, проект по обособлению 6-го трамвайного маршрута сейчас проваливается, что эксперт объясняет позицией городского Центра транспортного планирования и в меньшей степени — Дирекции по организации дорожного движения.

Вячеслав Калашников