Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Добычиной вернули долг

на выставке в Музее русского импрессионизма

В московском Музее русского импрессионизма открылась выставка, посвященная первой русской галеристке Надежде Добычиной (1884–1950). Можно только удивляться, что раньше выставок о ней не делали, считает Алексей Мокроусов.

Предыдущая фотография
На выставке, посвященной первой русской галеристке Надежде Добычиной, есть что посмотреть и над чем подумать

На выставке, посвященной первой русской галеристке Надежде Добычиной, есть что посмотреть и над чем подумать

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 5

На выставке, посвященной первой русской галеристке Надежде Добычиной, есть что посмотреть и над чем подумать

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Если бы в России существовал музей феминизма, выставку Надежды Добычиной можно было бы легко организовать и там. Первая галеристка не только в Петербурге, но и во всей России, она выставляла тех, кого позднее назовут «амазонками авангарда», прежде всего Наталию Гончарову, а также Ксению Богуславскую, Любовь Попову, Ольгу Розанову и Надежду Удальцову. Именно у нее впервые показали публике «Черный квадрат» Казимира Малевича. При этом современники не считали Добычину сторонницей радикального искусства, рецензенты ценили ее умение совместить в одних залах авторов разных, подчас враждебных направлений. Потому посвященная ее вкусу и галерейной политике выставка «Выбор Добычиной» столь многообразна на имена — от ее любимца Александра Бенуа и Бориса Григорьева до Василия Кандинского и Марка Шагала.

Менять адреса — удел многих частных начинаний. Одно время Художественное бюро располагалось на набережной Мойки, 63, затем переехало в «Дом Адамини» на Марсовом поле. Там проходили не только выставки, но и концерты, причем с музыкой Стравинского и Прокофьева в программе, спектакли и литературные вечера — ощущение, что Добычина следовала программе своего близкого друга Николая Кульбина, которому власти не дали организовать собственное объединение, отказав в регистрации устава. Кульбин определял важные вещи в работе Художественного бюро и этим помог Добычиной зарезервировать место в истории авангарда, хотя не всем и не сразу это место казалось важным. Изучением ее деятельности занялись лишь недавно.

Добычина, организовавшая более 30 выставок, удачно балансировала между текущей коммерцией и новейшими течениями, ее пристрастие к нарушающим конвенции было тонким расчетом: поклонники находились и у Владимира Татлина с Иваном Клюном. Инициатором «Последней футуристической выставки картин 0,10 (ноль-десять)» — это ее полное название — был Иван Пуни. На выставке не только показывали «Черный квадрат», но и распространяли брошюру «Против академиков», написанную Малевичем вместе с Клюном и Алексеем Крученых,— там были пусть и безымянные, но откровенные выпады против Бенуа и сторонников эллинского и «реставраторского» искусства. В ответ несдержанный Бенуа писал, что выставка — «царство уже не грядущего, а пришедшего Хама», но был при этом всю жизнь расположен к самой Добычиной. Ей удавалось соединять несоединимых и со всеми оставаться в добрых отношениях. Неудивительно, что художники ею восхищались, среди тех, кто ее рисовал,— Константин Сомов и Александр Бенуа, Натан Альтман и Георгий Верейский, Юрий Анненков и Петр Нерадовский. В музее на фабрике «Большевик» показывают несколько ее портретов, в том числе кисти Александра Головина из Русского музея и впервые извлеченный из частной коллекции портрет работы сына Александра Бенуа, Николая.

Всего на выставке в Музее русского импрессионизма собрали более ста произведений, напоминающих о главных выставках Худбюро,— много интересного и редкого вроде картин забытого Александра Гауша (вот он, салон!) или «Охоты на слонов» Александра Черкесова из личной коллекции Добычиной. Коллекция эта, способная в иной ситуации стать основой музея национального уровня, разошлась по множеству институций и частных собраний.

После Февральской революции Добычина оказалась в центре новой культурной жизни. В почетный комитет устроенной ею выставки финляндских художников в апреле 1917 года вошли Максим Горький, Александр Керенский и Владимир Набоков, отец писателя. Военный оркестр на открытии играл «Марсельезу», явились живые легенды народничества и терроризма Екатерина Брешко-Брешковская и Вера Фигнер. Политический уровень был высок, что объясняется и планами на будущее нового государства, еще и не помышлявшего о распаде, тезисами прессы о братском народе и масштабами экспозиции: 231 работа более чем 60 авторов. Саму выставку Добычина начинала готовить ранней весной 1916 года, нестабильная к моменту открытия обстановка в России охолонила многих участников, лучшие свои работы в охваченную революцией страну те послать не решились — как не стали и сегодня ничего просить у финских музеев, ответ был бы понятен, зато в каталоге эти работы воспроизведены.

Ответная выставка в Финляндии так и не состоялась, хотя участники «Мира искусства» — их работы должны были занять большинство залов — рассчитывали на этот проект. После революции активность бюро постепенно сошла на нет, а в начале 1919 года его деятельность прекратилась окончательно. Судя по косвенным источникам, планы Добычиной были однозначны: уехать. В 1925 году Александр Бенуа в письме спрашивает ее, почему еще не случилась обещанная встреча в Париже; одновременно он пишет Добужинскому, что Добычина в Висбадене — «бедная, совершенно больная» (она лечилась от нервного срыва; тяжелая депрессия преследовала ее всю оставшуюся жизнь) и при этом «назад ехать не хочет, стремится сюда, но денег нет».

В итоге Добычина пошла на работу в Русский музей, пригревавший поначалу многих из тех, кого позднее безжалостно изгонял и предавал. В 1935 году она вовремя переехала в Москву. Эпоха не оставила ей, еще молодой, права на полноценную работу — не считать же таковой должность консультанта по материальной культуре на «Мосфильме» и заведывание Художественным отделом в Музее революции с обязанностью оформлять залы «Сталинская конституция» и готовить выставки в парке культуры и отдыха имени Горького? Зато ей подарили право умереть в своей кровати — не так уж мало даже по нынешним временам.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...