Портрет кисти Климта продан на аукционе Sotheby's за рекордные для Европы $108,7 млн

Картина австрийского художника Густава Климта «Дама с веером» продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Лондоне за $108,7 млн, что сделало ее самым дорогим произведением искусства из всех, когда-либо ушедших с молотка в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Господин Климт написал портрет в 1917–1918 годах. В описании к картине на сайте Sothbey's говорится, что «Дама с веером» — одна из последних завершенных работ художника, которую он дописал незадолго до его смерти от пневмонии.

Последним рекордсменом по цене продажи на аукционе в Европе среди произведений искусства была бронзовая статуя «Шагающий человек I», выполненная швейцарским скульптором Альберто Джакометти. Она ушла с молотка за $104,3 млн в 2010 году.

Эрдни Кагалтынов