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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге студентов арестовали за шеврон батальона «Азов» на аватаре

Двух студентов Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) арестовали на 7 суток за то, что они поместили на аватаре символику украинского батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). Информация об этом появилась на сайте Железнодорожного районного суда.

Максима Корлыханова и Семена Бушмакина признали виновными в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ). По данным суда, 31 марта во время занятия в аудитории Б4-106 студенты, используя локальную сеть университета, от имени пользователя СДМ установили на аватар графическое изображение шеврона батальона «Азов». Причастность молодых людей к распространению изображения выявило УФСБ по Свердловской области.

Студентов задержали 20 июня, а уже на следующий день состоялось заседание в Железнодорожном райсуде. Корлыханов и Бушмакин заявили, что полностью признают вину и раскаиваются в содеянном. Суд счел это смягчающим обстоятельством, арестовав учащихся УрГУПС на семь суток.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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