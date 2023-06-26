«Эрмитаж-Амстердам» переименуют в H`Art Museum

«Эрмитаж-Амстердам», который до прошлого года был филиалом Государственного Эрмитажа, переименуют в H`Art Museum. Об этом сегодня, 26 июня, сообщило руководство амстердамского музея.

Директор музея Аннабель Бирни заявила, что он возрождается под новым названием и с новой командой сотрудников. Госпожа Бирни также сообщила, что планируется организация выставок совместно с крупными мировыми музеями — Смитсоновским музеем американского искусства, парижским Центром Помпиду и Британским музеем.

«Эрмитаж-Амстердам» существовал с 2004 года, а в 2009-м переехал в собственное здание. В музее проводились выставки картин из запасников Государственного Эрмитажа. В марте 2022 года руководство «Эрмитажа-Амстердам» объявило о сворачивании сотрудничества с российским музеем.

Яна Рождественская